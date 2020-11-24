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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2316231723182319>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:15

увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме.
Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:20

Сегодня ночью будет 60-и миллионный житель Земли с обнаруженным коронавирусом.
И это только 0,77 % жителей.
До выработки коллективного иммунитета было ещё очень далеко )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:16

Как то синхронно что по Украине, что по РФ прошла в начале ноября информация, что изменены стандарты госпитализации. Теперь показатель сатурации должен быть 92 и ниже.
Тут шло обсуждение пульсоксиметров и мне попалось следующее руководство ВОЗ.

https://csma.org.ua/wp-content/uploads/ ... %D0%AF.pdf

А оно содержит следующую информацию. Тактику лечения SpO2<94%
Является ли ошибочным ВОЗовский порог 94% ? Почему при наличии коек и кислорода в двух странах порог был установлен 92% ?
Востаннє редагувалось tumos в Вів 24 лис, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав: Почему при наличии коек и кислорода в двух странах порог был установлен 92% ?

Дефіцит пенсійного фонду можливо вирішили зменшити...
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:51

  stryzhko написав:
tumos написав: Почему при наличии коек и кислорода в двух странах порог был установлен 92% ?
Дефіцит пенсійного фонду можливо вирішили зменшити...

11 тыс умерших (не только пенсионеров) на фоне 12 млн пенсионеров - какая там экономия 8)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:02

  greenozon написав:увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме.
Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.

сказал greenozon - высокопоставленный медик (на службе у государства )официальное лицо
==================================
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... v-ukrajini
Зараз у палатах інтенсивної терапії та реанімації перебуває 78 пацієнтів. З них біля 30 з коронавірусною хворобою. На апаратах штучної вентиляції легень наразі 13 хворих.
Львів
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:08

  freeze написав:
  Lady_N написав:
  freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4

Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:


Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.

Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:11

  greenozon написав:увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме.
Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.

Откуда инфа и какой возраст детей?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:44

  shapo написав:
  freeze написав:
  Lady_N написав:Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:


Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.

Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты


Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями :mrgreen: Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы :mrgreen:

Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:50

А пока у нас очередной антирекорд - госпитализировано за сутки 1818 человек, летом по памяти и за неделю не всегда столько выходило.

И по новым случаям Украина умудрилась вчера занять 8 место в мире, никогда еще так высоко в коронавирусном топе мы не поднимались за всё время эпидемии, тоже своеобразный рекорд. Просто во многих европейских странах за последние дни придавили коронавирус, а мы при тех же показателях оказались почти на самом верху списка.
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