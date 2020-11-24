Додано: Сер 25 лис, 2020 08:44

shapo написав: freeze написав: Lady_N написав: Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться



Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))

Поезда не ходят, на пароходе очень долго.

Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные. Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))Поезда не ходят, на пароходе очень долго.Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.

Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты

Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоямиИли может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобыНу а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной