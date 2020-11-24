увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме. Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
Как то синхронно что по Украине, что по РФ прошла в начале ноября информация, что изменены стандарты госпитализации. Теперь показатель сатурации должен быть 92 и ниже. Тут шло обсуждение пульсоксиметров и мне попалось следующее руководство ВОЗ.
tumos написав: Почему при наличии коек и кислорода в двух странах порог был установлен 92% ?
Дефіцит пенсійного фонду можливо вирішили зменшити...
11 тыс умерших (не только пенсионеров) на фоне 12 млн пенсионеров - какая там экономия
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
greenozon написав:увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме. Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
Зараз у палатах інтенсивної терапії та реанімації перебуває 78 пацієнтів. З них біля 30 з коронавірусною хворобою. На апаратах штучної вентиляції легень наразі 13 хворих.
Львів
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19: https://bit.ly/3fvyMO4
Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться
Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно ))) Поезда не ходят, на пароходе очень долго. Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты
greenozon написав:увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме. Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
Lady_N написав:Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться
Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно ))) Поезда не ходят, на пароходе очень долго. Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
Вообще-то в Австралию летают много иностранных компаний - от арабских Katar airlines до люфтганзы, british, american airlines и т.д.Попасть туда вряд ли в ближайший год получится т.к. в Мельбурне после 3-х недель отсутствия заболеваний на ковид отменили ношение масок на улице оставив в транспорте и магазинах, зато в Аделаиде карантин и границы штата закрыты
Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы
Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной
А пока у нас очередной антирекорд - госпитализировано за сутки 1818 человек, летом по памяти и за неделю не всегда столько выходило.
И по новым случаям Украина умудрилась вчера занять 8 место в мире, никогда еще так высоко в коронавирусном топе мы не поднимались за всё время эпидемии, тоже своеобразный рекорд. Просто во многих европейских странах за последние дни придавили коронавирус, а мы при тех же показателях оказались почти на самом верху списка.