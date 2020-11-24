Приятель,живущий в Катовице,где-то встретил инфо и поделился:
Количество смертей в Катовице:
Октябрь 2019-394
Октябрь 2020-552
Ноябрь 2019 - 247 (до 20 ноября)
Ноябрь 2020 - 513 (до 20 ноября)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:06
Приятель,живущий в Катовице,где-то встретил инфо и поделился:
Количество смертей в Катовице:
Октябрь 2019-394
Октябрь 2020-552
Ноябрь 2019 - 247 (до 20 ноября)
Ноябрь 2020 - 513 (до 20 ноября)
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:37
На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
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