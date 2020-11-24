RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2316231723182319

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:06

Приятель,живущий в Катовице,где-то встретил инфо и поделился:


Количество смертей в Катовице:

Октябрь 2019-394
Октябрь 2020-552
Ноябрь 2019 - 247 (до 20 ноября)
Ноябрь 2020 - 513 (до 20 ноября)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 15.02.09
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:37

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?

Увы :( -- где-то неделю назад уже проскакивала информация -- там что-то типа на 20% населения (вроде) дают -- т.е. оно медикам и прочим планируется, остальным -- в "порядке живой очереди"

Это понятно, но хоть этим бесплатно будет?

На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
_hunter
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:20

  freeze написав:Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями :mrgreen: Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы :mrgreen:

Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной :mrgreen:

И так каждые 3-4 месяца колоть в организм вакцину??? :shock: ага, ЩаЗ!
vetka
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 04.03.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23

  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
vetka
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 04.03.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:32

  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

Все может быть.
До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива.
То же самое и с вакцинацией, особенно многократной.
Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10195
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  antey1969 написав:
  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

Все может быть.
До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива.
То же самое и с вакцинацией, особенно многократной.
Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.

Так ото ж! Тут все ждут вакцину, как панацею, а по факту она может оказать более губительна, чем сам вирус. ИМХО.
vetka
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 04.03.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный :twisted:
_hunter
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:43

  _hunter написав:
  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный :twisted:

Все это мелочи.
До тех пор пока Луна не наткнется на небесную ость, я совершенно спокоен.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10195
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Если планируете локдаун, закрывате страну прямо сейчас. Иначе добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю Украину"

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... hans-vyjit

На пальцах, для бубочки Зе :twisted:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 09.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2316231723182319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1681755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.