freeze написав:Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы
Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной
И так каждые 3-4 месяца колоть в организм вакцину??? ага, ЩаЗ!
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
Все может быть. До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива. То же самое и с вакцинацией, особенно многократной. Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
Все может быть. До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива. То же самое и с вакцинацией, особенно многократной. Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
Так ото ж! Тут все ждут вакцину, как панацею, а по факту она может оказать более губительна, чем сам вирус. ИМХО.
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный
Все это мелочи. До тех пор пока Луна не наткнется на небесную ость, я совершенно спокоен.