freeze написав:Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы
Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной
И так каждые 3-4 месяца колоть в организм вакцину??? ага, ЩаЗ!
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
Все может быть. До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива. То же самое и с вакцинацией, особенно многократной. Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
Все может быть. До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива. То же самое и с вакцинацией, особенно многократной. Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
Так ото ж! Тут все ждут вакцину, как панацею, а по факту она может оказать более губительна, чем сам вирус. ИМХО.
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный
_hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить
А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный
Все это мелочи. До тех пор пока Луна не наткнется на небесную ость, я совершенно спокоен.
30 тыс было сказано для красного словца. Никто не собирается делать необходимого количества тестов. Семейники получили распоряжение министерства не отправлять на ПЦР легких. МОЗ со все большим раздражением реагирует на зараженный медперсонал, обвиняя во всех грехах непосредственно клиники. Да блин, доугрожались до того, что большая часть медиков в Киеве уже откровенно опасается сдавать ПЦР, чтобы незаслуженно не вздрючили - некоторые ходят на работу кашляющие и даже с температурой. Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.