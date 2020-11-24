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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2317231823192320>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:06

Приятель,живущий в Катовице,где-то встретил инфо и поделился:


Количество смертей в Катовице:

Октябрь 2019-394
Октябрь 2020-552
Ноябрь 2019 - 247 (до 20 ноября)
Ноябрь 2020 - 513 (до 20 ноября)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:37

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?

Увы :( -- где-то неделю назад уже проскакивала информация -- там что-то типа на 20% населения (вроде) дают -- т.е. оно медикам и прочим планируется, остальным -- в "порядке живой очереди"

Это понятно, но хоть этим бесплатно будет?

На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:20

  freeze написав:Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоями :mrgreen: Или может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобы :mrgreen:

Ну а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной :mrgreen:

И так каждые 3-4 месяца колоть в организм вакцину??? :shock: ага, ЩаЗ!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23

  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:32

  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

Все может быть.
До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива.
То же самое и с вакцинацией, особенно многократной.
Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  antey1969 написав:
  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

Все может быть.
До сих пор до конца не изучены все возможные последствия для организма человека, успешно справившегося с Ковидом. Имеется в виду долгосрочная перспектива.
То же самое и с вакцинацией, особенно многократной.
Среди медиков есть уже случаи третьего заражения Ковидом за восемь месяцев.

Так ото ж! Тут все ждут вакцину, как панацею, а по факту она может оказать более губительна, чем сам вирус. ИМХО.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:43

  _hunter написав:
  vetka написав:
  _hunter написав:На сейчас -- заявляют о бесплатности. Как оно будет, все ли 8М вакцин доедет и все ли они будут годными (температурный режим) -- будем посмотреть...

Страшно представить, когда повылазить побочка от этой вакцины, и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:

А еще страшнее представить, когда повылазить побочка от "короны", и все медики массово "загнуться", кто потом будет лечить :evil:
А если начать представлять такие ужасы, как падение одного из слонов с черепахи -- с последующим перекосом диска -- этож вапще ужас-ужас страшный :twisted:

Все это мелочи.
До тех пор пока Луна не наткнется на небесную ость, я совершенно спокоен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Если планируете локдаун, закрывате страну прямо сейчас. Иначе добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю Украину"

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... hans-vyjit

На пальцах, для бубочки Зе :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:43

  _Mykola_ написав:"Если планируете локдаун, закрывате страну прямо сейчас. Иначе добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю Украину"

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... hans-vyjit

На пальцах, для бубочки Зе :twisted:

30 тыс было сказано для красного словца.
Никто не собирается делать необходимого количества тестов.
Семейники получили распоряжение министерства не отправлять на ПЦР легких. МОЗ со все большим раздражением реагирует на зараженный медперсонал, обвиняя во всех грехах непосредственно клиники. Да блин, доугрожались до того, что большая часть медиков в Киеве уже откровенно опасается сдавать ПЦР, чтобы незаслуженно не вздрючили - некоторые ходят на работу кашляющие и даже с температурой.
Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.
antey1969
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