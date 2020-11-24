freeze написав:

Сомневаюсь, что Qantas будет единственной авиакомпанией, которая будет требовать справки о вакцинации, думаю, таких среди больших западных, китайских и арабских компаний будет большинство. Со временем через год-два непривитых они сделают изгоямиИли может сделают для них небольшое количество специальных рейсов, куда будут пускать всех желающих. Западная и китайская цивилизации горазды на такие флэшмобыНу а то, что некоторые щепетильные страны в список документов требуемых для визы или при пересечении их границы будут требовать справку о вакцинации, тоже думаю ни у кого не вызывает сомнений. Уже сейчас без справки о ПЦР-тесте в большинство стран фига с два попадёшь. Дополнят еще одной