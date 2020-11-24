Swedish Life Expectancy to Drop for First Time in Century Due to Covid-19
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:30
В Швеции впервые с 1900-го года снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Блумберг. Женская - с 84,7 до 84,4. Мужская - с 81,3 до 80,8.
Swedish Life Expectancy to Drop for First Time in Century Due to Covid-19
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:32
Ничего себе! Как дальше жить
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:44
Зададите себе этот вопрос, когда конкретно вас спросят, вы бы хотели, чтобы ваша мама прожила ещё пару лет, или закопаем ее завтра?
Как легко и приятно говорить об досрочно умерших бабках в Швеции, а о своей родне так умеете?
Я в своей жизни видел поболее раз досрочные смерти (если конечно вы не в морге работаете) , но уже подбешивают эти личности, пытающиеся показать свою демонстративную толстокожесть и отсутствие " сопливых сантиментов".
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