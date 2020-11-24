Зададите себе этот вопрос, когда конкретно вас спросят, вы бы хотели, чтобы ваша мама прожила ещё пару лет, или закопаем ее завтра? Как легко и приятно говорить об досрочно умерших бабках в Швеции, а о своей родне так умеете? Я в своей жизни видел поболее раз досрочные смерти (если конечно вы не в морге работаете) , но уже подбешивают эти личности, пытающиеся показать свою демонстративную толстокожесть и отсутствие " сопливых сантиментов".
Hotab написав:Зададите себе этот вопрос, когда конкретно вас спросят, вы бы хотели, чтобы ваша мама прожила ещё пару лет, или закопаем ее завтра? Как легко и приятно говорить об досрочно умерших бабках в Швеции, а о своей родне так умеете? Я в своей жизни видел поболее раз досрочные смерти (если конечно вы не в морге работаете) , но уже подбешивают эти личности, пытающиеся показать свою демонстративную толстокожесть и отсутствие " сопливых сантиментов".
Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.
vetka написав:Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.
Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.
Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике