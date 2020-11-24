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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2318231923202321>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:30

В Швеции впервые с 1900-го года снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Блумберг. Женская - с 84,7 до 84,4. Мужская - с 81,3 до 80,8.

Swedish Life Expectancy to Drop for First Time in Century Due to Covid-19
https://www.bloomberg.com/news/articles ... gency-says
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:32

  zРадио написав:В Швеции впервые с 1900-го года снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Блумберг. Женская - с 84,7 до 84,4. Мужская - с 81,3 до 80,8.

Swedish Life Expectancy to Drop for First Time in Century Due to Covid-19
https://www.bloomberg.com/news/articles ... gency-says

Ничего себе! Как дальше жить :?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:44

  vetka написав:
  zРадио написав:В Швеции впервые с 1900-го года снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Блумберг. Женская - с 84,7 до 84,4. Мужская - с 81,3 до 80,8.

Swedish Life Expectancy to Drop for First Time in Century Due to Covid-19
https://www.bloomberg.com/news/articles ... gency-says

Ничего себе! Как дальше жить :?

Зададите себе этот вопрос, когда конкретно вас спросят, вы бы хотели, чтобы ваша мама прожила ещё пару лет, или закопаем ее завтра?
Как легко и приятно говорить об досрочно умерших бабках в Швеции, а о своей родне так умеете?
Я в своей жизни видел поболее раз досрочные смерти (если конечно вы не в морге работаете) , но уже подбешивают эти личности, пытающиеся показать свою демонстративную толстокожесть и отсутствие " сопливых сантиментов".
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:53

  _Mykola_ написав:Так, но ждать месяц с Али не всем подходит,


Заказал 11,11 с Али.
Вчера на Новой поте забрал.

Они теперь как-то шустро начали работать все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:55

  Hotab написав:Зададите себе этот вопрос, когда конкретно вас спросят, вы бы хотели, чтобы ваша мама прожила ещё пару лет, или закопаем ее завтра?
Как легко и приятно говорить об досрочно умерших бабках в Швеции, а о своей родне так умеете?
Я в своей жизни видел поболее раз досрочные смерти (если конечно вы не в морге работаете) , но уже подбешивают эти личности, пытающиеся показать свою демонстративную толстокожесть и отсутствие " сопливых сантиментов".

Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Но на аве ж дивайс совсем не жизнь несущий.
Что-то это наверное должно говорить? :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:04

  vetka написав:Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.


Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.

Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:Но на аве ж дивайс совсем не жизнь несущий.
Что-то это наверное должно говорить? :(
То не для бабушек
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:11

  justit написав:
  _Mykola_ написав:Так, но ждать месяц с Али не всем подходит,


Заказал 11,11 с Али.
Вчера на Новой поте забрал.

Они теперь как-то шустро начали работать все.

повезло.
я заказал в начале месяца - задницей чувствовал, так до сих пор и не дождался, хотя всей семьей успели переболеть.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Это немного не так работает.

Опередили))
Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно."
Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте..
Hotab
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