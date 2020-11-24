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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2318231923202321 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Сер 25 лис, 2020 13:30 freeze написав: yama написав: так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы. так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы.



Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо.

Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))



Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора.

Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины. Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо.Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора.Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины.

В принципе, я тоже против доверия экстрасенсам, бабкам и т.п.



Но когда вижу, как бабка из деревни реально помогает мазью из хрензначего и банальной зелёнкой очень пожилому бывшему врачу практику-терапевту с 55-летним стажем работы бороться с псориазом (когда знакомые толковейшие врачи в поликлиниках, больницах и кафедрах развели руками после неудач), то от критического отрицания этих народных целителей воздерживаюсь.



То есть считаю, что право быть они имеют.

Комок мази и зелёнка -- чудеса. В принципе, я тоже против доверия экстрасенсам, бабкам и т.п.Но когда вижу, как бабка из деревни реально помогает мазью из хрензначего и банальной зелёнкой очень пожилому бывшему врачу практику-терапевту с 55-летним стажем работы бороться с псориазом (когда знакомые толковейшие врачи в поликлиниках, больницах и кафедрах развели руками после неудач), то от критического отрицания этих народных целителей воздерживаюсь.То есть считаю, что право быть они имеют.Комок мази и зелёнка -- чудеса. detroytred

Повідомлень: 23349 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 13:34

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/25/nov ... rigady-dom



Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ? В Украине с завтрашнего дня, 26 ноября, можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19 через контакт-центр МОЗ.Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ? tumos Повідомлень: 1340 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 13:45 Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.

ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. vetka Повідомлень: 6712 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48 vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.

ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь.

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .



vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам Hotabну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения. Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения. Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 лис, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3204 З нами з: 15.02.09 Подякував: 131 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 13:53 Hotab написав: Неумная девочка, я уже переболел. Неумная девочка, я уже переболел.



Ну, спорить с Джедаем - себя не уважать! Ну, спорить с Джедаем - себя не уважать! justit Повідомлень: 4890 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1518 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 14:01 Hotab написав: vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.

ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь.

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .



vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам Hotabну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения. Неумная девочка,А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения.

Ну не расслабляйте сфинктер, можно еще заболеть и не раз Ну не расслабляйте сфинктер, можно еще заболеть и не раз vetka Повідомлень: 6712 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 14:03 zРадио написав: vetka написав: Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право. Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.



Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.



Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике

вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів? вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22231 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2318231923202321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50