yama написав:так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы.
Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо. Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))
Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора. Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины.
В принципе, я тоже против доверия экстрасенсам, бабкам и т.п.
Но когда вижу, как бабка из деревни реально помогает мазью из хрензначего и банальной зелёнкой очень пожилому бывшему врачу практику-терапевту с 55-летним стажем работы бороться с псориазом (когда знакомые толковейшие врачи в поликлиниках, больницах и кафедрах развели руками после неудач), то от критического отрицания этих народных целителей воздерживаюсь.
То есть считаю, что право быть они имеют. Комок мази и зелёнка -- чудеса.
vetka написав:Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.
Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.
Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике
вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?