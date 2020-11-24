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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2318231923202321

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:30

  freeze написав:
yama написав:так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы. :wink: :mrgreen:


Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо.
Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))

Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора.
Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины.

В принципе, я тоже против доверия экстрасенсам, бабкам и т.п.

Но когда вижу, как бабка из деревни реально помогает мазью из хрензначего и банальной зелёнкой очень пожилому бывшему врачу практику-терапевту с 55-летним стажем работы бороться с псориазом (когда знакомые толковейшие врачи в поликлиниках, больницах и кафедрах развели руками после неудач), то от критического отрицания этих народных целителей воздерживаюсь.

То есть считаю, что право быть они имеют.
Комок мази и зелёнка -- чудеса.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:34

В Украине с завтрашнего дня, 26 ноября, можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19 через контакт-центр МОЗ.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/25/nov ... rigady-dom

Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:45

Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.
ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48

  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.
ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. :mrgreen:

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .

  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 лис, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:53

  Hotab написав:Неумная девочка, я уже переболел.


Ну, спорить с Джедаем - себя не уважать! :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:01

  Hotab написав:
  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.
ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. :mrgreen:

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .

  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения.

Ну не расслабляйте сфинктер, можно еще заболеть и не раз :|
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:03

  zРадио написав:
  vetka написав:Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.


Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.

Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике

вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?
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