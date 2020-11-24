yama написав:так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы.
Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо. Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))
Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора. Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины.
В принципе, я тоже против доверия экстрасенсам, бабкам и т.п.
Но когда вижу, как бабка из деревни реально помогает мазью из хрензначего и банальной зелёнкой очень пожилому бывшему врачу практику-терапевту с 55-летним стажем работы бороться с псориазом (когда знакомые толковейшие врачи в поликлиниках, больницах и кафедрах развели руками после неудач), то от критического отрицания этих народных целителей воздерживаюсь.
То есть считаю, что право быть они имеют. Комок мази и зелёнка -- чудеса.
vetka написав:Слушайте, поменьше напыщенности, хорошо. Мне на самом деле все равно умрет бабка в Швеции не в 84 года и 7 месяцев, а в 84 года и 3 месяца. Если вы так переживаете за шведских старушек - переживайте, ваше право.
Это немного не так работает. Во-первых, болеют ковидом не все. Во-вторых, из тех, кто болеет, даже в преклонном возрасте, большинство выживает.
Соответственно, чтобы средняя продолжительность жизни чисто математически сократилась на полгода (вы еще и неправильно перевели десятичные величины в месяцы), умершие от ковида должны были потерять много лет жизни. Что, собственно, и произошло, судя по статистике
вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?
detroytred Добрый день ! нужен рецепт этой чудо мази ! спросите пожалуйста. Личное сообщение не смог отправить
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Полагаю, что какая бы точка зрения на ковид не была приоритетной у каждого, есть смысл оценивать и альтернативные.
Пояснимо, що ПЛР-тест проводиться циклами. На кожному циклі кількість біоматеріалу збільшується в сотні тисяч разів. ПЛ-Реакція клонує будь-яку ДНК, але робить це не завжди точно, тому разом з кількістю біоматеріалу зростає і ймовірність помилки. При трьох десятках циклів ймовірність знайти будь-який генетичний код наближається до 100%, навіть якщо його спочатку там не було – за рахунок того, що помилкові копії теж продовжують реплікуватися. Оскільки ймовірність помилки зростає в геометричній прогресії, то якою б малою вона не була спочатку, рано чи пізно вона наблизиться до 100%.
Важливо, що Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.
У меня возник чисто технический вопрос. Почему в ПЦР тестировании используется 35 и более циклов, а не менее ? Тестами с каким количеством циклов используют в Украине ? Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид, то тогда косвенной методикой диагностирования остается КТ снимок с наличием эффекта матового стекла. Эффект наверное появляется на определенной стадии развития болезни, так что 100% охвата эта методика не даст.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 25 лис, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид, то тогда косвенной методикой диагностирования остается КТ снимок с наличием эффекта матового стекла.
Только КТ дает суммарную дозу облучения от 2 до 10 мЗв за раз. Обычный рентген дает 0.02-0.05 мЗв