Додано: Сер 25 лис, 2020 15:06

Полагаю, что какая бы точка зрения на ковид не была приоритетной у каждого, есть смысл оценивать и альтернативные.Пояснимо, що ПЛР-тест проводиться циклами. На кожному циклі кількість біоматеріалу збільшується в сотні тисяч разів. ПЛ-Реакція клонує будь-яку ДНК, але робить це не завжди точно, тому разом з кількістю біоматеріалу зростає і ймовірність помилки. При трьох десятках циклів ймовірність знайти будь-який генетичний код наближається до 100%, навіть якщо його спочатку там не було – за рахунок того, що помилкові копії теж продовжують реплікуватися. Оскільки ймовірність помилки зростає в геометричній прогресії, то якою б малою вона не була спочатку, рано чи пізно вона наблизиться до 100%.Важливо, що Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.У меня возник чисто технический вопрос. Почему в ПЦР тестировании используется 35 и более циклов, а не менее ? Тестами с каким количеством циклов используют в Украине ?Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид, то тогда косвенной методикой диагностирования остается КТ снимок с наличием эффекта матового стекла. Эффект наверное появляется на определенной стадии развития болезни, так что 100% охвата эта методика не даст.