Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:34
Где связь? -- проблема с толпами "еще один грипп" не в том, что они могут заразить конкретно "меня" (с этой "бедой" я и сам прекрасно справиться могу), а в том, что они друг-друга заражают. В результате чего растут те "тысячи" -- в результате чего к МОЗу/ВРУ приходит карачун -- и они то новые версии локдаунов придумывают то уже имеющиеся продолжают. И вот тут уже у меня "проблемы" начинаются.
Простая же цепочка -- неужели так сложно понять?..
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:35
Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:36
Не то, чтобы врет -- просто перестают отправлять на бесплатное тестирование "праздношатающихся". И, возможно, перестают учитывать частные лаборатории -- слышал такой слух.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты. Происшествию всего 60 лет
"«талидомид — лучшее лекарство для беременных и кормящих матерей». Этот пункт почти сразу же был отражён в рекламе... Талидомид стал успешно применяться для устранения неприятных симптомов, связанных с беременностью, таких, как бессонница, беспокойство, утренняя тошнота."
А потом, упс
"Всего, по различным оценкам, в результате применения талидомида порядка 40 000 человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000 новорождённых родились с физическими ур**, из них лишь около 5000 не погибли в раннем возрасте, оставшись инвалидами на всю жизнь....
Вероятность появления ребёнка с физическими деформациями появляется после приёма всего одной таблетки...
"
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:55
Зараз переглядають цей форум: stryzhko і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|