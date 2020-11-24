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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2320232123222323>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.

Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:32

_Mykola_ Да, это так. Облучение на пользу организму не идет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:34

  vetka написав:
  Hotab написав:
  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.
ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. :mrgreen:

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .

  vetka написав:Hotab
ну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения.

Ну не расслабляйте сфинктер, можно еще заболеть и не раз :|

Где связь? -- проблема с толпами "еще один грипп" не в том, что они могут заразить конкретно "меня" (с этой "бедой" я и сам прекрасно справиться могу), а в том, что они друг-друга заражают. В результате чего растут те "тысячи" -- в результате чего к МОЗу/ВРУ приходит карачун -- и они то новые версии локдаунов придумывают то уже имеющиеся продолжают. И вот тут уже у меня "проблемы" начинаются.
Простая же цепочка -- неужели так сложно понять?..
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:35

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.

Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.

Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:36

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.

Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.

Не то, чтобы врет -- просто перестают отправлять на бесплатное тестирование "праздношатающихся". И, возможно, перестают учитывать частные лаборатории -- слышал такой слух.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты. Происшествию всего 60 лет

"«талидомид — лучшее лекарство для беременных и кормящих матерей». Этот пункт почти сразу же был отражён в рекламе... Талидомид стал успешно применяться для устранения неприятных симптомов, связанных с беременностью, таких, как бессонница, беспокойство, утренняя тошнота."

А потом, упс

"Всего, по различным оценкам, в результате применения талидомида порядка 40 000 человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000 новорождённых родились с физическими ур**, из них лишь около 5000 не погибли в раннем возрасте, оставшись инвалидами на всю жизнь....

Вероятность появления ребёнка с физическими деформациями появляется после приёма всего одной таблетки...
"

https://mayak.org.ua/news/talidomidovaj ... pokolenie/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 0%B8%D0%B4
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:55

Статистика захворюваності по сьогоднішньому соцопитуванню в мережі одного із ТГ-каналів виглядає якось так:
Зображення
До обіду практично ті ж цифри, що частково свідчить про плюс-мінус реальну картину
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Александр Ширвиндт госпитализирован в реанимацию московской коронавирусной больницы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:28

  tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид...
очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад :) и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве :mrgreen:
А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первые граждане ЕС могут быть вакцинированы от коронавируса уже до конца декабря, - Еврокомиссия

Турция рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса уже в декабре, - Эрдоган
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 лис, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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