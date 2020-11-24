Додано: Сер 25 лис, 2020 15:34

vetka написав: Hotab написав: vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.

ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь. ну так не читай меня! добавь в спам и читай других умников.ПС можно подумать так всполошились за короткий век шведской бабки, хрен там - за свои шкуры труситесь.

Неумная девочка, я уже переболел. А "трушусь" я в целом от такого огромного количества тугих людей. В рядах которых вы нашли приют .



vetka написав: Hotab

ну так не читай меня! добавь в спам Hotabну так не читай меня! добавь в спам

Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения. Неумная девочка,Не дождетесь. Будем вас щемить до вашей истерики или прозрения.

Ну не расслабляйте сфинктер, можно еще заболеть и не раз Ну не расслабляйте сфинктер,

Где связь? -- проблема с толпами "еще один грипп" не в том, что они могут заразить конкретно "меня" (с этой "бедой" я и сам прекрасно справиться могу), а в том, что они друг-друга заражают. В результате чего растут те "тысячи" -- в результате чего к МОЗу/ВРУ приходит карачун -- и они то новые версии локдаунов придумывают то уже имеющиеся продолжают. И вот тут уже у меня "проблемы" начинаются.Простая же цепочка -- неужели так сложно понять?..