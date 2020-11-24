antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.
Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.
Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.
вот у меня уже второй день насморк и в горле дерет ... голова тяжелая - класическое ОРЗ, а вдруг у меня легкий КОВИД - меня тоже тестировать \ госпитализировать \ изолировать, а вдруг я второй раз как тут меня пугали ? У меня что-то нет веры в ИФА тесты и жаба давит платить 500 грн за анитела G. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.
У знайомої був насморк, її знайома працює в лабораторії, там можна зробити 2 теста знайомим за півціни. Зробила тест за годину, у неї ковід, у чоловіка немає. З собою мала тормозок на роботу, робить продавцем, перед тим була з новонародженою онукою. Мораль цієї басні така - насморк не насморк, хворів не хворів - треба дотримуватись правил карантину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид...
очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .
К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным.