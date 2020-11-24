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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2320232123222323 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Сер 25 лис, 2020 16:31 lapay написав: _Mykola_ написав: antey1969 написав: Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше. Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.

Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет. Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.

Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати. Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.

вот у меня уже второй день насморк и в горле дерет ... голова тяжелая - класическое ОРЗ, а вдруг у меня легкий КОВИД - меня тоже тестировать \ госпитализировать \ изолировать, а вдруг я второй раз как тут меня пугали ? У меня что-то нет веры в ИФА тесты и жаба давит платить 500 грн за анитела G. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же. вот у меня уже второй день насморк и в горле дерет ... голова тяжелая - класическое ОРЗ, а вдруг у меня легкий КОВИД - меня тоже тестировать \ госпитализировать \ изолировать, а вдруг я второй разкак тут меня пугали? У меня что-то нет веры в ИФА тесты и жаба давит платить 500 грн за анитела G. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3031 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5973 раз. Подякували: 628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 16:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: . Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же. . Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.

У знайомої був насморк, її знайома працює в лабораторії, там можна зробити 2 теста знайомим за півціни. Зробила тест за годину, у неї ковід, у чоловіка немає. З собою мала тормозок на роботу, робить продавцем, перед тим була з новонародженою онукою.

Мораль цієї басні така - насморк не насморк, хворів не хворів - треба дотримуватись правил карантину. У знайомої був насморк, її знайома працює в лабораторії, там можна зробити 2 теста знайомим за півціни. Зробила тест за годину, у неї ковід, у чоловіка немає. З собою мала тормозок на роботу, робить продавцем, перед тим була з новонародженою онукою.Мораль цієї басні така - насморк не насморк, хворів не хворів - треба дотримуватись правил карантину. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11244 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 16:58 yama написав: tumos написав: Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид... Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид... очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве

А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает . очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назади то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечествеА теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .

К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным. К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным. tumos Повідомлень: 1343 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 17:24 tumos написав: В Украине с завтрашнего дня, 26 ноября, можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19 через контакт-центр МОЗ.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/25/nov ... rigady-dom



Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ? В Украине с завтрашнего дня, 26 ноября, можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19 через контакт-центр МОЗ.Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ?



Позвонить может и можно, а вот дождаться их приезда - как повезет..

Я как-то звонила (в Киеве), мне ответили, что очередь, ближайший день - через 5 дней. Позвонить может и можно, а вот дождаться их приезда - как повезет..Я как-то звонила (в Киеве), мне ответили, что очередь, ближайший день - через 5 дней. Lady_N

Повідомлень: 119 З нами з: 05.07.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2320232123222323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50