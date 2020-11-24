antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.
Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.
Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.
вот у меня уже второй день насморк и в горле дерет ... голова тяжелая - класическое ОРЗ, а вдруг у меня легкий КОВИД - меня тоже тестировать \ госпитализировать \ изолировать, а вдруг я второй раз как тут меня пугали ? У меня что-то нет веры в ИФА тесты и жаба давит платить 500 грн за анитела G. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.
У знайомої був насморк, її знайома працює в лабораторії, там можна зробити 2 теста знайомим за півціни. Зробила тест за годину, у неї ковід, у чоловіка немає. З собою мала тормозок на роботу, робить продавцем, перед тим була з новонародженою онукою. Мораль цієї басні така - насморк не насморк, хворів не хворів - треба дотримуватись правил карантину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид...
очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .
К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным.
safonovstanislav написав:Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты.
Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C) Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))
tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид
Не читайте такую дурницу из раздела альтернативной психоделической медицины. Тест ПЦР - это золотой стандарт медицинской диагностики и судебной медицины. Какие-то азорские судьи без медицинского образования приказали медикам что-то использовать, а что-то не использовать, потому что они вероятно думают, что медики недостаточно образованы. А может наоборот азорские судьи малограмотны, как вариант ? Тогда пусть азорские судьи и лечат больных ))) Предлагаю всем ковид-отрицателям лечиться только у судей, тем самым они разгрузят медицинскую систему.
Опередили)) Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно." Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте..
Никак не может смириться с невозможностью поехать в Париж
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Пять крупных мировых авиакомпаний с декабря начнут использовать международные электронные пропуска для пассажиров, которые будут указывать на отсутствие коронавируса. Авиакомпании рассчитывают, что это позволит выйти из коллапса, который возник из-за пандемии.
Об этом пишет Financial Times.
В проекте принимают участие две американские компании United Airlines и JetBlue Airways, германская Lufthansa, британская Virgin Atlantic и швейцарская SWISS.
В случае прохождения тестирования на коронавирус, его электронный сертификат будет скачиваться в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат теста смогут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничных служб.
Lady_N написав:Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем.
И наши спортсмены тоже подождут годик и понаблюдают
Европа уже начала дискриминировать ковидников - сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение после того как тесты выявили нескольких коронавирусников-футболистов, среди прилетевших на матч со сборной Швейцарии в розыгрыше Лиги наций..