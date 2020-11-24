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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2321232223232324>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:31

  lapay написав:
  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Цифры зараженных на этой неделе вроде бы как ниже, а госпитализаций больше.

Что явно говорит, о том что статистика все больше и больше врет.

Це означає, що все ближче і ближче колапс медичної системи, коли летальність буде вже не 2%, а 5-10%, бо легких навіть тестувати не будуть, а середніх госпіталізувати.

вот у меня уже второй день насморк и в горле дерет ... голова тяжелая - класическое ОРЗ, а вдруг у меня легкий КОВИД - меня тоже тестировать \ госпитализировать \ изолировать, а вдруг я второй раз :lol: как тут меня пугали :mrgreen: ? У меня что-то нет веры в ИФА тесты и жаба давит платить 500 грн за анитела G. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:. Я доверяю бритве Оккама - если мои колеги болели подтвержденно и теряли нюх , а я контактный и тоже терял нюх - значит болел тем же.

У знайомої був насморк, її знайома працює в лабораторії, там можна зробити 2 теста знайомим за півціни. Зробила тест за годину, у неї ковід, у чоловіка немає. З собою мала тормозок на роботу, робить продавцем, перед тим була з новонародженою онукою.
Мораль цієї басні така - насморк не насморк, хворів не хворів - треба дотримуватись правил карантину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:58

  yama написав:
  tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид...
очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад :) и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве :mrgreen:
А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .

К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:24

  tumos написав:В Украине с завтрашнего дня, 26 ноября, можно будет вызвать на дом мобильную бригаду человеку с подозрением на COVID-19 через контакт-центр МОЗ.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/25/nov ... rigady-dom

Насколько я понимаю цель прибытия мобильной бригады взятие мазка ПЦР теста. Остается открытым вопрос тестирование на дому для позвонивших в контакт-центр будет для всех имеющих признаки на ковид ?


Позвонить может и можно, а вот дождаться их приезда - как повезет..
Я как-то звонила (в Киеве), мне ответили, что очередь, ближайший день - через 5 дней.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:29

  safonovstanislav написав:Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты.


Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C)
Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:38

  tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид


Не читайте такую дурницу из раздела альтернативной психоделической медицины.
Тест ПЦР - это золотой стандарт медицинской диагностики и судебной медицины.
Какие-то азорские судьи без медицинского образования приказали медикам что-то использовать, а что-то не использовать, потому что они вероятно думают, что медики недостаточно образованы. А может наоборот азорские судьи малограмотны, как вариант ? :mrgreen: Тогда пусть азорские судьи и лечат больных )))
Предлагаю всем ковид-отрицателям лечиться только у судей, тем самым они разгрузят медицинскую систему.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:41

  freeze написав:Первые граждане ЕС могут быть вакцинированы от коронавируса уже до конца декабря, - Еврокомиссия

Турция рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса уже в декабре, - Эрдоган


Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем. :mrgreen: Все равно к тому времени, как у нас будет доступна вакцина, мы уже переболеем, а некоторые и не раз :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:50

  Hotab написав:
  zРадио написав:Это немного не так работает.
Опередили))
Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно."
Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте..

Никак не может смириться с невозможностью поехать в Париж 8)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:15

Пять крупных мировых авиакомпаний с декабря начнут использовать международные электронные пропуска для пассажиров, которые будут указывать на отсутствие коронавируса. Авиакомпании рассчитывают, что это позволит выйти из коллапса, который возник из-за пандемии.

Об этом пишет Financial Times.

В проекте принимают участие две американские компании United Airlines и JetBlue Airways, германская Lufthansa, британская Virgin Atlantic и швейцарская SWISS.

В случае прохождения тестирования на коронавирус, его электронный сертификат будет скачиваться в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат теста смогут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничных служб.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/25/nov ... uska-covid
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:33

  Lady_N написав:Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем.


И наши спортсмены тоже подождут годик и понаблюдают :mrgreen:

Европа уже начала дискриминировать ковидников - сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение после того как тесты выявили нескольких коронавирусников-футболистов, среди прилетевших на матч со сборной Швейцарии в розыгрыше Лиги наций..
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