Додано: Сер 25 лис, 2020 16:58

yama написав: tumos написав: Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид... Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид... очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назад и то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечестве

А теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает . очень радует что даже до вас начало доходить то что я писал несколько недель назади то что уже повторялось и повторялось многими ... о ПЦР тестах . Но нет пророка в своем отечествеА теперь задайтесь вторым вопросом антитела к разным Коронавирусам одинаковые или разные ? и на какие именно проходит тест , об этом история умалчивает .

К сожалению это до вас не доходит, что во-первых я всегда критично осмысливаю любую информацию, с которой знакомлюсь. Члены моей семьи в конкретной ситуации и стадии заболевания проходили КТ, которое подтвердило как матовое стекло , так и наличие пневмонии. Во-вторых, вы не можете осознать, что говорилки того же Комаровского - это теория, пусть и правильная, например, в отношении антибиотиков. Но есть еще реальная жизнь, в которой теория далека от практики для огромного количества заболевших. Вы бы задумались почему у Комаровского в интервью звучит два противоречащих друг другу тезиса. В приеме антибиотиков виноваты больные, которые навязывают врачу тактику лечения и те идут на их поводу. И другой тезис - врачи боятся ответственности за результаты лечения, поэтому назначают антибиотики больным.