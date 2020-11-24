freeze написав:
Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C)
Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))
Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?
Лет через 20, могут спокойно обнаружить уменьшение средней продолжительности жизни у людей, разово использовавших вакцину от ковида конкретного производителя. Тогда и посмотрим, кто здесь ковидиот.
Как сказал Тарас юрист, пусть начнут вакцинацию с депутатов.