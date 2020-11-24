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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:45

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты.


Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C)
Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))

Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?
Лет через 20, могут спокойно обнаружить уменьшение средней продолжительности жизни у людей, разово использовавших вакцину от ковида конкретного производителя. Тогда и посмотрим, кто здесь ковидиот.
Как сказал Тарас юрист, пусть начнут вакцинацию с депутатов.
safonovstanislav
 
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