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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2322232323242325> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Сер 25 лис, 2020 18:45 freeze написав: safonovstanislav написав: Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты. Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты.



Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C)

Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей)) Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C)Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))

Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?

Лет через 20, могут спокойно обнаружить уменьшение средней продолжительности жизни у людей, разово использовавших вакцину от ковида конкретного производителя. Тогда и посмотрим, кто здесь ковидиот.

Как сказал Тарас юрист, пусть начнут вакцинацию с депутатов. Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?Лет через 20, могут спокойно обнаружить уменьшение средней продолжительности жизни у людей, разово использовавших вакцину от ковида конкретного производителя. Тогда и посмотрим, кто здесь ковидиот.Как сказал Тарас юрист, пусть начнут вакцинацию с депутатов. safonovstanislav Повідомлень: 3023 З нами з: 10.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:04 freeze написав: tumos написав: Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид



Не читайте такую дурницу из раздела альтернативной психоделической медицины.

Тест ПЦР - это золотой стандарт медицинской диагностики и судебной медицины.

Не читайте такую дурницу из раздела альтернативной психоделической медицины.Тест ПЦР - это золотой стандарт медицинской диагностики и судебной медицины.

Относительно ПЦР. При принятии решений я допускал любые варианты с этим тестом. Поэтому в качестве диагностики было выбрано КТ с учетом довольно быстрого перехода из состояния с нормальной температурой к 37.5 у родных. В узкоспециализированной теме ПЦР не разбираюсь, чтобы делать для себя окончательные выводы.

Хотелось бы чтобы государство возместило стоимость КТ из ковидного фонда после получения соответствующего результата. ) Но видно не судьба. Относительно ПЦР. При принятии решений я допускал любые варианты с этим тестом. Поэтому в качестве диагностики было выбрано КТ с учетом довольно быстрого перехода из состояния с нормальной температурой к 37.5 у родных. В узкоспециализированной теме ПЦР не разбираюсь, чтобы делать для себя окончательные выводы.Хотелось бы чтобы государство возместило стоимость КТ из ковидного фонда после получения соответствующего результата. ) Но видно не судьба. Востаннє редагувалось tumos в Сер 25 лис, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:04 safonovstanislav написав: Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны? Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?



Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов. Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов. freeze 4 Повідомлень: 19255 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4602 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:09 safonovstanislav



История с талидомидом произошла в 50х, тогда новые лекарства не особо тестировали, как раз эта история и положила начало долгим и дорогим тестам безопасности новых лекарств. И талидомид сейчас тоже используют, для лечения рака. Эффективных и безопасных лекарств не так уж и много.

Но сравнивать органическую химию талидомид и генноинженерную вакцину по потенциальной опасности - это как сранивать опасность для пешехода велосипеда и грузовика. IgA Повідомлень: 295 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:22 freeze написав: Lady_N написав: Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем. Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем.



И наши спортсмены тоже подождут годик и понаблюдают



Европа уже начала дискриминировать ковидников - сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение после того как тесты выявили нескольких коронавирусников-футболистов, среди прилетевших на матч со сборной Швейцарии в розыгрыше Лиги наций.. И наши спортсмены тоже подождут годик и понаблюдаютЕвропа уже начала дискриминировать ковидников - сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение после того как тесты выявили нескольких коронавирусников-футболистов, среди прилетевших на матч со сборной Швейцарии в розыгрыше Лиги наций..

Ну в этом точно не вакцина виновата, а халатность руководства сборной. Кто мешал подсуетиться раньше - протестировать, вылечить... Ну в этом точно не вакцина виновата, а халатность руководства сборной. Кто мешал подсуетиться раньше - протестировать, вылечить... Lady_N

Повідомлень: 121 З нами з: 05.07.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:26 freeze написав: safonovstanislav написав: Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны? Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?



Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов. Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов.

Побочные эффекты бывают разные.

Сегодня заболел близкий человек. Ещё не поставили диагноз, а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика.

На ум приходит только одна фраза: "Что??????????"



И это, кстати, не первый известный мне случай обращения к врачам, когда врачи начинают лечить, ещё не поставив диагноз. Побочные эффекты бывают разные.Сегодня заболел близкий человек. Ещё не поставили диагноз, а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика.На ум приходит только одна фраза: "Что??????????"И это, кстати, не первый известный мне случай обращения к врачам, когда врачи начинают лечить, ещё не поставив диагноз. safonovstanislav Повідомлень: 3023 З нами з: 10.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:31 IgA написав: safonovstanislav



История с талидомидом произошла в 50х, тогда новые лекарства не особо тестировали, как раз эта история и положила начало долгим и дорогим тестам безопасности новых лекарств. И талидомид сейчас тоже используют, для лечения рака. Эффективных и безопасных лекарств не так уж и много.

Но сравнивать органическую химию талидомид и генноинженерную вакцину по потенциальной опасности - это как сранивать опасность для пешехода велосипеда и грузовика. История с талидомидом произошла в 50х, тогда новые лекарства не особо тестировали, как раз эта история и положила начало долгим и дорогим тестам безопасности новых лекарств. И талидомид сейчас тоже используют, для лечения рака. Эффективных и безопасных лекарств не так уж и много.Но сравнивать органическую химию талидомид и генноинженерную вакцину по потенциальной опасности - это как сранивать опасность для пешехода велосипеда и грузовика.

Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.



Вот, например, разбор текущей ситуации с тестированием новых препаратов:

Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.Вот, например, разбор текущей ситуации с тестированием новых препаратов: safonovstanislav Повідомлень: 3023 З нами з: 10.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:37 safonovstanislav написав: а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика. а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика.



Препараты для ослабления побочных эффектов антибиотиков обычно скорее прописывают для лечения невротических состояний пациентов, ожидающих таких эффектов. Тем более препараты для ослабления побочных состояний антибиотиков никогда не имеют никаких побочных эффектов, поскольку чаще всего являются БАДами, то есть пищевыми добавками. Препараты для ослабления побочных эффектов антибиотиков обычно скорее прописывают для лечения невротических состояний пациентов, ожидающих таких эффектов. Тем более препараты для ослабления побочных состояний антибиотиков никогда не имеют никаких побочных эффектов, поскольку чаще всего являются БАДами, то есть пищевыми добавками. freeze 4 Повідомлень: 19255 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4602 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:41 safonovstanislav написав: Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида.



Вакцины от ковида сейчас на много порядков лучше протестированы, чем половина "лекарств", продаваемых в украинских аптеках, которые никогда не тестировались вообще арбидолы, настои трав, оксолиновые мази, пирацетамы и тд, а вакцины от ковида протестированы под наблюдением врачей, считая китайцев, уже на паре миллионов людей. Вакцины от ковида сейчас на много порядков лучше протестированы, чем половина "лекарств", продаваемых в украинских аптеках, которые никогда не тестировались вообще арбидолы, настои трав, оксолиновые мази, пирацетамы и тд, а вакцины от ковида протестированы под наблюдением врачей, считая китайцев, уже на паре миллионов людей. freeze 4 Повідомлень: 19255 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4602 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:56 Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.



Вот, например, разбор текущей ситуации с тестированием новых препаратов:



Ссылки нету, наверное рептилоиды убрали.



В узких кругах популярно мнение что как раз лекарства слишком тестируют из-за чего новые лекарства появляются редко и стоят дорого. Но ответственность за новый талидомид никто на себя брать не хочет. Не от хорошей жизни для короновируса стали приспосабливать исследованные хлорохин и ремдесивир, а не искали совершенно новое лекарстово. А вакцины протестировали быстро потому что их потенциальная опасность ниже Ссылки нету, наверное рептилоиды убрали.В узких кругах популярно мнение что как раз лекарства слишком тестируют из-за чего новые лекарства появляются редко и стоят дорого. Но ответственность за новый талидомид никто на себя брать не хочет. Не от хорошей жизни для короновируса стали приспосабливать исследованные хлорохин и ремдесивир, а не искали совершенно новое лекарстово. А вакцины протестировали быстро потому что их потенциальная опасность ниже IgA Повідомлень: 295 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2322232323242325> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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