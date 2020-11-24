safonovstanislav написав:Инфа, для любителей использовать свежеизобретённые медицинские препараты.
Хорошая трактовка слово "новое и свежеизобретённый" - талидомид семь лет продавался в аптеках десятках стран, "К 1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в ФРГ"(C) Можем вспомнить и героин - продававший многие годы в аптеках как лекарство от кашля у детей))
Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны? Лет через 20, могут спокойно обнаружить уменьшение средней продолжительности жизни у людей, разово использовавших вакцину от ковида конкретного производителя. Тогда и посмотрим, кто здесь ковидиот. Как сказал Тарас юрист, пусть начнут вакцинацию с депутатов.
tumos написав:Если допустить, что результат ПЦР тестирования не может служить критерием для определения ковид
Не читайте такую дурницу из раздела альтернативной психоделической медицины. Тест ПЦР - это золотой стандарт медицинской диагностики и судебной медицины.
Относительно ПЦР. При принятии решений я допускал любые варианты с этим тестом. Поэтому в качестве диагностики было выбрано КТ с учетом довольно быстрого перехода из состояния с нормальной температурой к 37.5 у родных. В узкоспециализированной теме ПЦР не разбираюсь, чтобы делать для себя окончательные выводы. Хотелось бы чтобы государство возместило стоимость КТ из ковидного фонда после получения соответствующего результата. ) Но видно не судьба.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 25 лис, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
История с талидомидом произошла в 50х, тогда новые лекарства не особо тестировали, как раз эта история и положила начало долгим и дорогим тестам безопасности новых лекарств. И талидомид сейчас тоже используют, для лечения рака. Эффективных и безопасных лекарств не так уж и много. Но сравнивать органическую химию талидомид и генноинженерную вакцину по потенциальной опасности - это как сранивать опасность для пешехода велосипеда и грузовика.
Lady_N написав:Пускай экспериментируют побольше и разными препаратами, мы подождем и понаблюдаем.
И наши спортсмены тоже подождут годик и понаблюдают
Европа уже начала дискриминировать ковидников - сборной Украине по футболу засчитано техническое поражение после того как тесты выявили нескольких коронавирусников-футболистов, среди прилетевших на матч со сборной Швейцарии в розыгрыше Лиги наций..
Ну в этом точно не вакцина виновата, а халатность руководства сборной. Кто мешал подсуетиться раньше - протестировать, вылечить...
safonovstanislav написав:Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?
Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов.
Побочные эффекты бывают разные. Сегодня заболел близкий человек. Ещё не поставили диагноз, а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика. На ум приходит только одна фраза: "Что??????????"
И это, кстати, не первый известный мне случай обращения к врачам, когда врачи начинают лечить, ещё не поставив диагноз.
История с талидомидом произошла в 50х, тогда новые лекарства не особо тестировали, как раз эта история и положила начало долгим и дорогим тестам безопасности новых лекарств. И талидомид сейчас тоже используют, для лечения рака. Эффективных и безопасных лекарств не так уж и много. Но сравнивать органическую химию талидомид и генноинженерную вакцину по потенциальной опасности - это как сранивать опасность для пешехода велосипеда и грузовика.
Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.
Вот, например, разбор текущей ситуации с тестированием новых препаратов:
safonovstanislav написав:а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика.
Препараты для ослабления побочных эффектов антибиотиков обычно скорее прописывают для лечения невротических состояний пациентов, ожидающих таких эффектов. Тем более препараты для ослабления побочных состояний антибиотиков никогда не имеют никаких побочных эффектов, поскольку чаще всего являются БАДами, то есть пищевыми добавками.
safonovstanislav написав:Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида.
Вакцины от ковида сейчас на много порядков лучше протестированы, чем половина "лекарств", продаваемых в украинских аптеках, которые никогда не тестировались вообще арбидолы, настои трав, оксолиновые мази, пирацетамы и тд, а вакцины от ковида протестированы под наблюдением врачей, считая китайцев, уже на паре миллионов людей.
Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.
Вот, например, разбор текущей ситуации с тестированием новых препаратов:
Ссылки нету, наверное рептилоиды убрали.
В узких кругах популярно мнение что как раз лекарства слишком тестируют из-за чего новые лекарства появляются редко и стоят дорого. Но ответственность за новый талидомид никто на себя брать не хочет. Не от хорошей жизни для короновируса стали приспосабливать исследованные хлорохин и ремдесивир, а не искали совершенно новое лекарстово. А вакцины протестировали быстро потому что их потенциальная опасность ниже