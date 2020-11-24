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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze, IgA, мне остаётся только пожелать вам удачи в выборе одной из новых вакцин, т.к. она вам может очень сильно понадобиться.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:29

  safonovstanislav написав:Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.
tumos
 
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