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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:17
freeze, IgA, мне остаётся только пожелать вам удачи в выборе одной из новых вакцин, т.к. она вам может очень сильно понадобиться.
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safonovstanislav
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:29
safonovstanislav написав:
Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.
Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.
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tumos
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Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
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