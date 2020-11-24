Додано: Сер 25 лис, 2020 20:54

tumos написав: safonovstanislav написав: Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме. Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.

Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.Нужно просто подождать, пока подобныеоттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость