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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
freeze, IgA, мне остаётся только пожелать вам удачи в выборе одной из новых вакцин, т.к. она вам может очень сильно понадобиться.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:29
Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:36
Две американские вакцины уже прошли все три необходимых цикла испытаний, больше уже ничего придумать нельзя. Через несколько недель в США начнётся массовая вакцинация. Колесо закрутилось.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:42
Чем регистрация по упрощенной схеме отличается от регистрации по стандартной ? Предполагает ли упрощенная регистрация возможность упрощенных клинических испытаний ?
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:54
Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.
Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.
Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.
Нужно просто подождать, пока подобные freeze и IgA оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:56
Бюрократическими сроками вроде бы, больше ничем. Три фазы испытаний прошли. Четвёртых фаз не бывает.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:03
Вы так психически ненормально относитесь к выбору вакцин как будто себе жену выбираете, и делаете из этого событие жизни или десятилетия человека. Хотя это у человека должно быть максимум событие дня. По-моему вы тут описывали на ветке и свою склонность к психических атакам, даже описывая как пытались выломать дверь, находясь в больнице, требуя отпустить вас на улицу. Это много объясняет.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Просто грип і не таке зможе - скоро родичи будуть брати скальпелі і робити операції, по скайпу, бо реальних лікарів не буде. Всі сили кинули на боротьбу з "грипом", тому нема чого нарікати і скиглити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:11
safonovstanislav
Скажем так, хотя я не отношусь к группе риска, предпочитаю проверить на себе недостаточно протестированную несколько месяцев на 30 тыс добровольцев вакцину, чем проверять действие хорошо протестированного год на 60 млн недобровольцев коронавируса.
Риски мягко говоря несопоставимы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14
Как вариант я предполагал следующее. Существует упрощенная система регистрации, которая возможно допускает упрощенный вариант клинических испытаний. Например, меньшие сроки и/или меньшее количество испытуемых на каждом из этапов. Заведомо зная о наличии такого пути Pfizer могла его выбрать.
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