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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
26
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze, IgA, мне остаётся только пожелать вам удачи в выборе одной из новых вакцин, т.к. она вам может очень сильно понадобиться.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:29

  safonovstanislav написав:Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:36

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.


Две американские вакцины уже прошли все три необходимых цикла испытаний, больше уже ничего придумать нельзя. Через несколько недель в США начнётся массовая вакцинация. Колесо закрутилось.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:42

  freeze написав:Две американские вакцины уже прошли все три необходимых цикла испытаний, больше уже ничего придумать нельзя. Через несколько недель в США начнётся массовая вакцинация. Колесо закрутилось.

Чем регистрация по упрощенной схеме отличается от регистрации по стандартной ? Предполагает ли упрощенная регистрация возможность упрощенных клинических испытаний ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:54

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:Проблема состоит в том, что и сейчас препараты не особенно-то и тестируют, особенно вакцины от ковида. Главное - скорость. Первые снимают сливки.

Здесь недавно была ссылка на статью, в которой рассматривались вакцины Спутник, от Pfizer. Осуществлялся разбор испытаний этих вакцин, их регистрации. О том, насколько серьезная процедура контроля со стороны государства в США. Но вот буквально вчера прочел, что Pfizer подал заявку дать разрешение FDA на использование вакцины в чрезвычайной ситуации, что предполагает регистрацию по упрощенной схеме.

Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.
Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.
Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.

Нужно просто подождать, пока подобные freeze и IgA оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:56

  tumos написав:
  freeze написав:Две американские вакцины уже прошли все три необходимых цикла испытаний, больше уже ничего придумать нельзя. Через несколько недель в США начнётся массовая вакцинация. Колесо закрутилось.

Чем регистрация по упрощенной схеме отличается от регистрации по стандартной ? Предполагает ли упрощенная регистрация возможность упрощенных клинических испытаний ?


Бюрократическими сроками вроде бы, больше ничем. Три фазы испытаний прошли. Четвёртых фаз не бывает.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:03

  safonovstanislav написав:Нужно просто подождать, пока подобные freeze и IgA оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость


Вы так психически ненормально относитесь к выбору вакцин как будто себе жену выбираете, и делаете из этого событие жизни или десятилетия человека. Хотя это у человека должно быть максимум событие дня. По-моему вы тут описывали на ветке и свою склонность к психических атакам, даже описывая как пытались выломать дверь, находясь в больнице, требуя отпустить вас на улицу. Это много объясняет.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Сегодня заболел близкий человек. Ещё не поставили диагноз, а уже врач прописал антибиотик и препараты для ослабления влияния побочных эффектов этого антибиотика.
На ум приходит только одна фраза: "Что??????????"

И это, кстати, не первый известный мне случай обращения к врачам, когда врачи начинают лечить, ещё не поставив диагноз.

Просто грип і не таке зможе - скоро родичи будуть брати скальпелі і робити операції, по скайпу, бо реальних лікарів не буде. Всі сили кинули на боротьбу з "грипом", тому нема чого нарікати і скиглити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:11

safonovstanislav

Скажем так, хотя я не отношусь к группе риска, предпочитаю проверить на себе недостаточно протестированную несколько месяцев на 30 тыс добровольцев вакцину, чем проверять действие хорошо протестированного год на 60 млн недобровольцев коронавируса.
Риски мягко говоря несопоставимы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:14

  freeze написав:Бюрократическими сроками вроде бы, больше ничем. Три фазы испытаний прошли. Четвёртых фаз не бывает.

Как вариант я предполагал следующее. Существует упрощенная система регистрации, которая возможно допускает упрощенный вариант клинических испытаний. Например, меньшие сроки и/или меньшее количество испытуемых на каждом из этапов. Заведомо зная о наличии такого пути Pfizer могла его выбрать.
tumos
 
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