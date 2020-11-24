Больница "Барзилай" начала отбор добровольцев для испытаний израильской вакцины
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:20
Больница "Барзилай" начала отбор добровольцев для испытаний израильской вакцины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:30
Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.
Но если следовать приведенной цитате, то ни одно лекарство или вакцину нельзя запустить в потребление в силу той самой невозможности. Иначе надо искать компромисс.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35
Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:39
Да, каждый решает для себя сам. Но, если рассуждать насчёт сопоставимости рисков. Заразятся коронавирусом далеко не 100% населения, а те, кто заразится, далеко НЕ все перенесут болезнь тяжело.
Что касается текущих вакцин от ковида. Их эффективность озвучивается на уровне 70-95%, и это со слов разработчиков, которые конечно же завышают значения в коммерческих целях.
Так вот, какой смысл колоть себе то, что со значительной вероятностью просто не понадобиться, а если понадобиться, то со значительной вероятностью НЕ подействует, а если подействует, всё равно можно отхватить непредсказуемые побочные эффекты.
Так что, риски конечно же не сопоставимы, далеко не в пользу свежих вакцин. Со временем, по мере их массового применения, перекос рисков будет склонятся к их использованию, т.к. будут отсеиваться опасные и неэффективные продукты
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:41
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:46
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:59
И вашу мысль я понимаю. Причем умерших полтора миллиона звучит убедительно. А если допустить сколько миллионов может попасть под вакцинацию, после которой будут негативные последствия. Вы же сами писали, что вакцина от Pfizer это высший пилотаж, технология абсолютно новая и используемая впервые.
Так что если не будет принудиловки, то вся ответственность за принятие решения о вакцинации возлагается на каждого персонально.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:00
из 30 тыс вакцинированных погиб один и тот плацебо получал, из 60 млн заразившихся погибло 1.4 млн. При том что долгосрочные последствия для здоровья от коронавируса тоже не исследованны и есть основания полагать что они есть.
Ну, удачи в непопадании в список номинантов на премию Дарвина.
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