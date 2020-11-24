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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2323232423252326 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 26 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 82 Додано: Сер 25 лис, 2020 21:20 https://www.newsru.co.il/health/25nov20 ... n_004.html

Больница "Барзилай" начала отбор добровольцев для испытаний израильской вакцины Больница "Барзилай" начала отбор добровольцев для испытаний израильской вакцины Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4318 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:30 safonovstanislav написав: Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.

Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.

Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.

Но если следовать приведенной цитате, то ни одно лекарство или вакцину нельзя запустить в потребление в силу той самой невозможности. Иначе надо искать компромисс. Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.Но если следовать приведенной цитате, то ни одно лекарство или вакцину нельзя запустить в потребление в силу той самой невозможности. Иначе надо искать компромисс. tumos Повідомлень: 1349 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35 tumos написав: Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет. Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.



Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго. Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго. freeze 4 Повідомлень: 19260 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4602 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:39 IgA написав: safonovstanislav



Скажем так, хотя я не отношусь к группе риска, предпочитаю проверить на себе недостаточно протестированную несколько месяцев на 30 тыс добровольцев вакцину, чем проверять действие хорошо протестированного год на 60 млн недобровольцев коронавируса.

Риски мягко говоря несопоставимы. Скажем так, хотя я не отношусь к группе риска, предпочитаю проверить на себе недостаточно протестированную несколько месяцев на 30 тыс добровольцев вакцину, чем проверять действие хорошо протестированного год на 60 млн недобровольцев коронавируса.Риски мягко говоря несопоставимы.

Да, каждый решает для себя сам. Но, если рассуждать насчёт сопоставимости рисков. Заразятся коронавирусом далеко не 100% населения, а те, кто заразится, далеко НЕ все перенесут болезнь тяжело.



Что касается текущих вакцин от ковида. Их эффективность озвучивается на уровне 70-95%, и это со слов разработчиков, которые конечно же завышают значения в коммерческих целях.



Так вот, какой смысл колоть себе то, что со значительной вероятностью просто не понадобиться, а если понадобиться, то со значительной вероятностью НЕ подействует, а если подействует, всё равно можно отхватить непредсказуемые побочные эффекты.



Так что, риски конечно же не сопоставимы, далеко не в пользу свежих вакцин. Со временем, по мере их массового применения, перекос рисков будет склонятся к их использованию, т.к. будут отсеиваться опасные и неэффективные продукты Да, каждый решает для себя сам. Но, если рассуждать насчёт сопоставимости рисков. Заразятся коронавирусом далеко не 100% населения, а те, кто заразится, далеко НЕ все перенесут болезнь тяжело.Что касается текущих вакцин от ковида. Их эффективность озвучивается на уровне 70-95%, и это со слов разработчиков, которые конечно же завышают значения в коммерческих целях.Так вот, какой смысл колоть себе то, что со значительной вероятностью просто не понадобиться, а если понадобиться, то со значительной вероятностью НЕ подействует, а если подействует, всё равно можно отхватить непредсказуемые побочные эффекты.Так что, риски конечно же не сопоставимы, далеко не в пользу свежих вакцин. Со временем, по мере их массового применения, перекос рисков будет склонятся к их использованию, т.к. будут отсеиваться опасные и неэффективные продукты safonovstanislav Повідомлень: 3026 З нами з: 10.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:41 freeze написав: Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус... Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно Мало кто из них, это сделал добровольно safonovstanislav Повідомлень: 3026 З нами з: 10.05.14 Подякував: 251 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:46 safonovstanislav написав: freeze написав: Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус... Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно Мало кто из них, это сделал добровольно



Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ? Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ? freeze 4 Повідомлень: 19260 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4602 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 21:59 freeze написав: Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго. Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго.

И вашу мысль я понимаю. Причем умерших полтора миллиона звучит убедительно. А если допустить сколько миллионов может попасть под вакцинацию, после которой будут негативные последствия. Вы же сами писали, что вакцина от Pfizer это высший пилотаж, технология абсолютно новая и используемая впервые.



Так что если не будет принудиловки, то вся ответственность за принятие решения о вакцинации возлагается на каждого персонально. И вашу мысль я понимаю. Причем умерших полтора миллиона звучит убедительно. А если допустить сколько миллионов может попасть под вакцинацию, после которой будут негативные последствия. Вы же сами писали, что вакцина от Pfizer это высший пилотаж, технология абсолютно новая и используемая впервые.Так что если не будет принудиловки, то вся ответственность за принятие решения о вакцинации возлагается на каждого персонально. tumos Повідомлень: 1349 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 22:00 из 30 тыс вакцинированных погиб один и тот плацебо получал, из 60 млн заразившихся погибло 1.4 млн. При том что долгосрочные последствия для здоровья от коронавируса тоже не исследованны и есть основания полагать что они есть.

Ну, удачи в непопадании в список номинантов на премию Дарвина. IgA Повідомлень: 297 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2323232423252326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7291 1681917

ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50