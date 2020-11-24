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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
26
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:20

https://www.newsru.co.il/health/25nov20 ... n_004.html
Больница "Барзилай" начала отбор добровольцев для испытаний израильской вакцины
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:30

  safonovstanislav написав:Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.

Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.
Но если следовать приведенной цитате, то ни одно лекарство или вакцину нельзя запустить в потребление в силу той самой невозможности. Иначе надо искать компромисс.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35

  tumos написав:Я понимаю какую мысль вы излагаете. Более того неоднократно встречал точку зрения различных медиков о том, желательный срок испытаний вакцин от двух до десяти лет.


Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:39

  IgA написав:safonovstanislav

Скажем так, хотя я не отношусь к группе риска, предпочитаю проверить на себе недостаточно протестированную несколько месяцев на 30 тыс добровольцев вакцину, чем проверять действие хорошо протестированного год на 60 млн недобровольцев коронавируса.
Риски мягко говоря несопоставимы.

Да, каждый решает для себя сам. Но, если рассуждать насчёт сопоставимости рисков. Заразятся коронавирусом далеко не 100% населения, а те, кто заразится, далеко НЕ все перенесут болезнь тяжело.

Что касается текущих вакцин от ковида. Их эффективность озвучивается на уровне 70-95%, и это со слов разработчиков, которые конечно же завышают значения в коммерческих целях.

Так вот, какой смысл колоть себе то, что со значительной вероятностью просто не понадобиться, а если понадобиться, то со значительной вероятностью НЕ подействует, а если подействует, всё равно можно отхватить непредсказуемые побочные эффекты.

Так что, риски конечно же не сопоставимы, далеко не в пользу свежих вакцин. Со временем, по мере их массового применения, перекос рисков будет склонятся к их использованию, т.к. будут отсеиваться опасные и неэффективные продукты
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:41

  freeze написав:Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:46

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно


Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ? :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:59

  freeze написав:Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус и оказались в местах тихих и скорбных, можно только догадываться сколько неудачно испытают за 10 лет испытаний без наличия вакцины и то заходя в локдаун, то чуть выходя оттуда ненадолго. :mrgreen:

И вашу мысль я понимаю. Причем умерших полтора миллиона звучит убедительно. А если допустить сколько миллионов может попасть под вакцинацию, после которой будут негативные последствия. Вы же сами писали, что вакцина от Pfizer это высший пилотаж, технология абсолютно новая и используемая впервые.

Так что если не будет принудиловки, то вся ответственность за принятие решения о вакцинации возлагается на каждого персонально.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:00

из 30 тыс вакцинированных погиб один и тот плацебо получал, из 60 млн заразившихся погибло 1.4 млн. При том что долгосрочные последствия для здоровья от коронавируса тоже не исследованны и есть основания полагать что они есть.
Ну, удачи в непопадании в список номинантов на премию Дарвина.
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