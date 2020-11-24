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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
16
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:18

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно


Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ? :mrgreen:

Я так понял, на врачах третьих стран, работающих с больными ковидом, и предполагают испытывать вакцины, т.к. специально заражать ковидом здоровых вакцинированных добровольцев во время испытаний - не очень гуманно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:21

freeze
Я живу в Англии и скорее всего буду получать вакцину от астразенеки, писал про ее. А учитывая ее цену, в Украину попадет скорее всего она

tumos
Про принудительную вакинацию нигде не слышал.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26

  yama написав:detroytred Добрый день ! нужен рецепт этой чудо мази ! спросите пожалуйста. Личное сообщение не смог отправить :(

А вот тут проблема. Бабуля эта не то что даже полуслова о составе не выкажет, так и не торгует ею и настрого запретила тем, кто у нее всё же лечится, рассказывать о том, что она вообще этим занимается.
Я-то и выдал сей факт лишь на основании что анонимность. Да и не с меня слово брали. Я только лично видел, что такое процесс происходит - то есть реально лечение работает.

Как к ней попали эти избранные - хз.
Так что извиняюсь, но помочь никак не могу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:29

  IgA написав:Про принудительную вакинацию нигде не слышал.

В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме.
tumos
 
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