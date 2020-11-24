Я так понял, на врачах третьих стран, работающих с больными ковидом, и предполагают испытывать вакцины, т.к. специально заражать ковидом здоровых вакцинированных добровольцев во время испытаний - не очень гуманно
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Додано: Сер 25 лис, 2020 22:18
Я так понял, на врачах третьих стран, работающих с больными ковидом, и предполагают испытывать вакцины, т.к. специально заражать ковидом здоровых вакцинированных добровольцев во время испытаний - не очень гуманно
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:21
freeze
Я живу в Англии и скорее всего буду получать вакцину от астразенеки, писал про ее. А учитывая ее цену, в Украину попадет скорее всего она
tumos
Про принудительную вакинацию нигде не слышал.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:26
А вот тут проблема. Бабуля эта не то что даже полуслова о составе не выкажет, так и не торгует ею и настрого запретила тем, кто у нее всё же лечится, рассказывать о том, что она вообще этим занимается.
Я-то и выдал сей факт лишь на основании что анонимность. Да и не с меня слово брали. Я только лично видел, что такое процесс происходит - то есть реально лечение работает.
Как к ней попали эти избранные - хз.
Так что извиняюсь, но помочь никак не могу.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:29
В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме.
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:26
Боярышник не без побочных эффектов. Но в отваре, не в настойке. Сейчас принимаю.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:28
Можно заплатить за прививку и не делать ее. Справочку получить.
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