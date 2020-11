Додано: Чет 26 лис, 2020 00:26

freeze написав: safonovstanislav написав: Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?



Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов.



Боярышник не без побочных эффектов. Но в отваре, не в настойке. Сейчас принимаю.

