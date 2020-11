Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2325232623272328> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 16 Всього голосів : 83 Додано: Сер 25 лис, 2020 22:18 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус... Тут за несколько месяцев 1 423 000 человек крайне неудачно испытали коронавирус...

Мало кто из них, это сделал добровольно Мало кто из них, это сделал добровольно



Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ? Предлагаете продолжить насильственные испытания действия коронавируса над людьми ?

Я так понял, на врачах третьих стран, работающих с больными ковидом, и предполагают испытывать вакцины, т.к. специально заражать ковидом здоровых вакцинированных добровольцев во время испытаний - не очень гуманно

Я живу в Англии и скорее всего буду получать вакцину от астразенеки, писал про ее. А учитывая ее цену, в Украину попадет скорее всего она



Про принудительную вакинацию нигде не слышал.

А вот тут проблема. Бабуля эта не то что даже полуслова о составе не выкажет, так и не торгует ею и настрого запретила тем, кто у нее всё же лечится, рассказывать о том, что она вообще этим занимается.

Я-то и выдал сей факт лишь на основании что анонимность. Да и не с меня слово брали. Я только лично видел, что такое процесс происходит - то есть реально лечение работает.



Как к ней попали эти избранные - хз.

А вот тут проблема. Бабуля эта не то что даже полуслова о составе не выкажет, так и не торгует ею и настрого запретила тем, кто у нее всё же лечится, рассказывать о том, что она вообще этим занимается.

Я-то и выдал сей факт лишь на основании что анонимность. Да и не с меня слово брали. Я только лично видел, что такое процесс происходит - то есть реально лечение работает.

Как к ней попали эти избранные - хз.

Так что извиняюсь, но помочь никак не могу.

Про принудительную вакинацию нигде не слышал.

В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме. В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме. tumos Повідомлень: 1351 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 00:26 freeze написав: safonovstanislav написав: Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны? Если такие побочные эффекты находят у препаратов, которые уже годы на рынке, то что можно ожидать от вакцин, изобретённых на скорую руку, и которые толком вообще не испытаны?



Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов. Предлагаю вам лечится исключительны веками проверенными настойками ромашки и боярышника ))) Точно без побочных эффектов, не факт, что лечат, но точно без побочных эффектов.



Боярышник не без побочных эффектов. Но в отваре, не в настойке. Сейчас принимаю.

IgA написав: Про принудительную вакинацию нигде не слышал.

В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме.

В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме. В явной форме, да еще закрепленной законодательно, может быть и нет. Но вызывает пристальное внимание вакцинация военных, медицинских работников. Насколько добровольно ? Пересечение границ, или пример с условиями перелетов австралийской авиакомпанией. Принуждение бывает в разной форме.



Можно заплатить за прививку и не делать ее. Справочку получить.

Starikan написав: Hotab написав: zРадио написав: Это немного не так работает.

Опередили))

Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно."

Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте..

Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно."

Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте.. Опередили))Ветка, напыщенность - это у вас. "Дохнут, ну и ладно."Вернитесь на землю. Вы в своем этом образе порой уже такую ересь несёте..

Никак не может смириться с невозможностью поехать в Париж Никак не может смириться с невозможностью поехать в Париж

На правах ночного офтопа))

На днях в столовке (зачем они придумали этим харчевням слово "ресторан"?) египетского отеля наблюдаю сцену: откровенно не очень красивая , но выбеленная молодая украинская девушка и намного постарше пузатый чернобривец. Предположительно египтянин.

Она: значит так, ты повезёшь меня в Италию....

Он: да,в Винницу!

Она: какую ещё Винницу, в Венецию!!



Я от ржаки чуть харчами не подавился.

Так что все мечты можно реализовать. О Париже тоже).

На правах ночного офтопа))

На днях в столовке (зачем они придумали этим харчевням слово "ресторан"?) египетского отеля наблюдаю сцену: откровенно не очень красивая , но выбеленная молодая украинская девушка и намного постарше пузатый чернобривец. Предположительно египтянин.

Она: значит так, ты повезёшь меня в Италию....

Он: да,в Винницу!

Она: какую ещё Винницу, в Венецию!!

Я от ржаки чуть харчами не подавился.

Так что все мечты можно реализовать. О Париже тоже).

Надо только быть внимательной, а то например под Бродами есть село "Берлин"))).

Повідомлень: 3205 З нами з: 15.02.09 Подякував: 131 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 09:48 Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.



Поиск положительных моментов в антирекорде всё-таки привёл к результату.



По сравнению с прошлым четвергом увеличение новых случаев на 15 %.

freeze написав: Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.

т.е. борьба с тестированием не помогает?



Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.



т.е. борьба с тестированием не помогает? т.е. борьба с тестированием не помогает? It takes little for me to say

adeges написав: freeze написав: Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.

т.е. борьба с тестированием не помогает?

С пневмонией хочешь, не хочешь, а тестировать приходится.

Если гос тормозит, то бегут к частникам аж гай шумит



Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.



т.е. борьба с тестированием не помогает? т.е. борьба с тестированием не помогает?

С пневмонией хочешь, не хочешь, а тестировать приходится.

С пневмонией хочешь, не хочешь, а тестировать приходится.

Если гос тормозит, то бегут к частникам аж гай шумит

