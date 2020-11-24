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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:57
adeges написав: freeze написав:
Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.
т.е. борьба с тестированием не помогает?
Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия.
Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:12
Ну то якого числа нас закриють на локдаун?
Чи ще не вирішили/а тоді бац - і зроблять ніжданчик?
Сьогодні щось 15 з половиною тисяч хворих.
Але чув, що "ліміт" збільшили до 30К хворих/тоді закривають на локдаун!
То може хтось має інсайд по цьому?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:12
freeze написав: adeges написав: freeze написав:
Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.
т.е. борьба с тестированием не помогает?
Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия.
Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет.
Лучше при температуре ниже +42.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29
freeze написав:
Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.
Госпитализировали 1955 пациентов.
Скончались 225 больных.
Госпитализации растут
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30
safonovstanislav написав:
Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.
Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.
Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.
Нужно просто подождать, пока подобные freeze
и IgA
оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость
Дайте я вас поцелую! Плюсую вам просто неистово!!!!
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