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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2325232623272328

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
16
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:57

  adeges написав:
  freeze написав:Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.



т.е. борьба с тестированием не помогает?


Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия.
Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну то якого числа нас закриють на локдаун?
Чи ще не вирішили/а тоді бац - і зроблять ніжданчик? :)

Сьогодні щось 15 з половиною тисяч хворих.
Але чув, що "ліміт" збільшили до 30К хворих/тоді закривають на локдаун! :)

То може хтось має інсайд по цьому? ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:12

  freeze написав:
  adeges написав:
  freeze написав:Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.



т.е. борьба с тестированием не помогает?


Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия.
Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет. :mrgreen:

Лучше при температуре ниже +42. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29

  freeze написав:Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.

Госпитализировали 1955 пациентов.
Скончались 225 больных.

Госпитализации растут
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30

  safonovstanislav написав:Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.
Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.
Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.

Нужно просто подождать, пока подобные freeze и IgA оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость

Дайте я вас поцелую! Плюсую вам просто неистово!!!!
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