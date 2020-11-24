safonovstanislav написав:

Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует.Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков.Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.Нужно просто подождать, пока подобныеоттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость