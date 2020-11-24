freeze написав:Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.
т.е. борьба с тестированием не помогает?
Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия. Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет.
freeze написав:Новый зафиксированный антирекорд + 15 331 новых случая.
т.е. борьба с тестированием не помогает?
Как-то всё-таки просачиваются коронавирусники в статистику, несмотря на препятствия. Может запретить делать ПЦР-тест при температуре ниже + 39 ? Дескать азорские судьи дон Мигель и дон Педро постановили, что смысла нет.
Лучше при температуре ниже +42.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
safonovstanislav написав:Дело даже не в контроле и сертификации, т.к. это всего лишь пустая бюрократия, которая ничего не гарантирует. Я, как разработчик (не вакцин, а всего лишь ПО), могу уверенно написать, что как бы хорошо не был протестирован продукт перед запуском в массы, косяки всё равно начнут вылазить. Невозможно протестировать, как продукт будет работать абсолютно на каждом устройстве и взаимодействовать с абсолютно всем ПО других разработчиков. Перефразирую, невозможно протестировать, как вакцина будет действовать на абсолютно всех людей и взаимодействовать с абсолютно всеми препаратами других производителей.
Нужно просто подождать, пока подобные freeze и IgA оттестируют вакцины на своём здоровье, потом подождать, пока производетели вакцин их допилят, исправят косяки, после чего можно будет выбрать для применения самую эффективную и безопасную, если на то время, всё ещё будет в ней необходимость
Дайте я вас поцелую! Плюсую вам просто неистово!!!!
«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений», — отметил он (заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов).
По мнению Горелова, и после вакцинации нужно носить маски, поскольку «ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции».