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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2326232723282329 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 16 Всього голосів : 83 Додано: Чет 26 лис, 2020 11:30 justit написав: freeze написав: justit написав:

.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э .... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?



Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.

Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.

В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне. Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.



Я не совсем об этом.

Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.

Потом, после лечения - снова анализы.



А сейчас будто "все проще"



Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения? Я не совсем об этом.Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.Потом, после лечения - снова анализы.Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?

Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.



Тому, з"економив = заробив Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.Тому, з"економив = заробив change_pm Повідомлень: 2540 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 11:41 yama написав: Хомякоид написав: Мало вериться. У меня в 2013-2014 годах было два знакомых.

Поступали на бюджет в все мед. универы Украины. Взяли в Винницу бесплатно на бюджет.

Один с Киева, второй с Одессы. Мало вериться. У меня в 2013-2014 годах было два знакомых.Поступали на бюджет в все мед. универы Украины. Взяли в Винницу бесплатно на бюджет.Один с Киева, второй с Одессы.

Винница не Львов не Львов

шоколадний заповєднік )))) жму руку, обнімаю )))) шоколадний заповєднік )))) жму руку, обнімаю )))) change_pm Повідомлень: 2540 З нами з: 03.02.16 Подякував: 66 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48 change_pm написав: Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.



Тому, з"економив = заробив Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.Тому, з"економив = заробив



Та біс із ними, з безкоштовними.

"Хто лікується даремно - той лікується даремно" Та біс із ними, з безкоштовними."Хто лікується даремно - той лікується даремно" justit Повідомлень: 4891 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1518 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 11:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів? вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?

Которые нам, между прочим, ещё за Карла XII должны!!

Хоть чело-мухе бесполезно что-либо рассказывать,я просто использую его как цитату.

Так вот, вернёмся в Украину. Если вдруг раз в году автобус с туристами в Почаев слетает ночью с трассы или под фуру , и 20 пенсионеров превращается в фарш , это немного да огорчает психически здорового человека.

А тут 10 автобусов , и не раз в год, а ежедневно!! Не то, чтобы надо войти в жёсткую депрессию и не выходить, убиваясь в слезах, но вот эти циничные заявы: ну и шо, "обычный насморк", "они когда-то все равно бы умерли", звучит мерзко. Которые нам, между прочим, ещё за Карла XII должны!!Хоть чело-мухе бесполезно что-либо рассказывать,я просто использую его как цитату.Так вот, вернёмся в Украину. Если вдруг раз в году автобус с туристами в Почаев слетает ночью с трассы или под фуру , и 20 пенсионеров превращается в фарш , это немного да огорчает психически здорового человека.А тут 10 автобусов , и не раз в год, а ежедневно!! Не то, чтобы надо войти в жёсткую депрессию и не выходить, убиваясь в слезах, но вот эти циничные заявы: ну и шо, "обычный насморк", "они когда-то все равно бы умерли", звучит мерзко. Hotab

Повідомлень: 3207 З нами з: 15.02.09 Подякував: 131 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 11:52 Марадона умер... Очень жаль. vetka Повідомлень: 6717 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:02 vetka написав: Марадона умер... Очень жаль. Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним". Hotab

Повідомлень: 3207 З нами з: 15.02.09 Подякував: 131 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:04 Hotab написав: vetka написав: Марадона умер... Очень жаль. Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним". Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".

Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был. Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был. vetka Повідомлень: 6717 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:17 vetka написав: Hotab написав: vetka написав: Марадона умер... Очень жаль. Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним". Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".

Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был. Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был.



Марадона был фактически добровольцем и испытателем, но не вакцины, а вредных факторов на здоровье человека.

С учётом того, что первый раз его дисквалифицировали за допинг и наркотики где-то 30 лет назад, то показанные в результате эксперимента 60 лет жизни, практически прекрасный результат, который говорит то ли о хорошей генетике, заложенной родителями великого футболиста, то ли о качественной кубинской медицине, где он обычно лечился.

Но талант, конечно, помню в 80-х, я старался не пропускать ни одного матча, где показывали Марадону, но советское телевидение тогда показывало только сборные зарубежные. Марадона был фактически добровольцем и испытателем, но не вакцины, а вредных факторов на здоровье человека.С учётом того, что первый раз его дисквалифицировали за допинг и наркотики где-то 30 лет назад, то показанные в результате эксперимента 60 лет жизни, практически прекрасный результат, который говорит то ли о хорошей генетике, заложенной родителями великого футболиста, то ли о качественной кубинской медицине, где он обычно лечился.Но талант, конечно, помню в 80-х, я старался не пропускать ни одного матча, где показывали Марадону, но советское телевидение тогда показывало только сборные зарубежные. freeze 4 Повідомлень: 19264 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4603 раз. Подякували: 7337 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2326232723282329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50