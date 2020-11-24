RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2326232723282329

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
16
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:30

  justit написав:
  freeze написав:
justit написав:
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? :mrgreen: э


Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.
Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.
В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.


Я не совсем об этом.
Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.
Потом, после лечения - снова анализы.

А сейчас будто "все проще" :D

Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?

Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.

Тому, з"економив = заробив :!:
change_pm
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:41

  yama написав:
  Хомякоид написав: Мало вериться. У меня в 2013-2014 годах было два знакомых.
Поступали на бюджет в все мед. универы Украины. Взяли в Винницу бесплатно на бюджет.
Один с Киева, второй с Одессы.

Винница не Львов

шоколадний заповєднік )))) жму руку, обнімаю ))))
change_pm
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48

  change_pm написав:Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.

Тому, з"економив = заробив :!:


Та біс із ними, з безкоштовними.
"Хто лікується даремно - той лікується даремно" :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?

Которые нам, между прочим, ещё за Карла XII должны!!
Хоть чело-мухе бесполезно что-либо рассказывать,я просто использую его как цитату.
Так вот, вернёмся в Украину. Если вдруг раз в году автобус с туристами в Почаев слетает ночью с трассы или под фуру , и 20 пенсионеров превращается в фарш , это немного да огорчает психически здорового человека.
А тут 10 автобусов , и не раз в год, а ежедневно!! Не то, чтобы надо войти в жёсткую депрессию и не выходить, убиваясь в слезах, но вот эти циничные заявы: ну и шо, "обычный насморк", "они когда-то все равно бы умерли", звучит мерзко.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 15.02.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:52

Марадона умер... Очень жаль.
vetka
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:02

  vetka написав:Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".
:lol: :lol: :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 15.02.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:04

  Hotab написав:
  vetka написав:Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".

Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был.
vetka
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:17

  vetka написав:
  Hotab написав:
  vetka написав:Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".

Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был.


Марадона был фактически добровольцем и испытателем, но не вакцины, а вредных факторов на здоровье человека.
С учётом того, что первый раз его дисквалифицировали за допинг и наркотики где-то 30 лет назад, то показанные в результате эксперимента 60 лет жизни, практически прекрасный результат, который говорит то ли о хорошей генетике, заложенной родителями великого футболиста, то ли о качественной кубинской медицине, где он обычно лечился.
Но талант, конечно, помню в 80-х, я старался не пропускать ни одного матча, где показывали Марадону, но советское телевидение тогда показывало только сборные зарубежные.
freeze
4
 
Повідомлень: 19264
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4603 раз.
Подякували: 7337 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2326232723282329
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, justit, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90990)
26.11.2020 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.