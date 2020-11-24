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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:30
justit написав: freeze написав: justit написав:
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?
э
Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.
Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.
В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.
Я не совсем об этом.
Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.
Потом, после лечения - снова анализы.А сейчас будто "все проще"
Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?
Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.
Тому, з"економив = заробив
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:41
yama написав:
Винница
Хомякоид написав:
Мало вериться. У меня в 2013-2014 годах было два знакомых.
Поступали на бюджет в все мед. универы Украины. Взяли в Винницу бесплатно на бюджет.
Один с Киева, второй с Одессы.
не Львов
шоколадний заповєднік )))) жму руку, обнімаю ))))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48
change_pm написав:
Якщо не помиляюсь, то тепер "безкоштовні" аналізи за рахунок лікаря, з тієї суми, що виділяють на пацієнта.
Тому, з"економив = заробив
Та біс із ними, з безкоштовними.
"Хто лікується даремно - той лікується даремно"
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:49
flyman написав:
вмерло 1000 90 літніх шведок і ще 1000 88 літніх шведських дідів?
Которые нам, между прочим, ещё за Карла XII должны!!
Хоть чело-мухе бесполезно что-либо рассказывать,я просто использую его как цитату.
Так вот, вернёмся в Украину. Если вдруг раз в году автобус с туристами в Почаев слетает ночью с трассы или под фуру , и 20 пенсионеров превращается в фарш , это немного да огорчает психически здорового человека.
А тут 10 автобусов , и не раз в год, а ежедневно!! Не то, чтобы надо войти в жёсткую депрессию и не выходить, убиваясь в слезах, но вот эти циничные заявы: ну и шо, "обычный насморк", "они когда-то все равно бы умерли", звучит мерзко.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:52
Марадона умер... Очень жаль.
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vetka
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:02
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Hotab
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:04
Hotab написав: vetka написав:
Марадона умер... Очень жаль.
Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".
Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:17
vetka написав: Hotab написав: vetka написав:
Марадона умер... Очень жаль.
Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".
Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона! Да и не старый он был.
Марадона был фактически добровольцем и испытателем, но не вакцины, а вредных факторов на здоровье человека.
С учётом того, что первый раз его дисквалифицировали за допинг и наркотики где-то 30 лет назад, то показанные в результате эксперимента 60 лет жизни, практически прекрасный результат, который говорит то ли о хорошей генетике, заложенной родителями великого футболиста, то ли о качественной кубинской медицине, где он обычно лечился.
Но талант, конечно, помню в 80-х, я старался не пропускать ни одного матча, где показывали Марадону, но советское телевидение тогда показывало только сборные зарубежные.
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