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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 23282329233023312332> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Чет 26 лис, 2020 12:46

Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13373 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7360 раз. Подякували: 3507 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51 wild.tomcat написав:

цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би. цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет. И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет. vetka Повідомлень: 6721 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51 Почему статистика по коронавирусу в Украине – ложь

Анатолий Амелин

https://112.ua/mnenie/pochemu-statistik ... 58759.html



https://imgclf.112.ua/original/2020/11/ ... 1606288393





Краткие выводы:



1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).



2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.



3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.



Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...



К локдауну приготовились? Анатолий АмелинКраткие выводы:1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...К локдауну приготовились? Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3703 З нами з: 22.12.16 Подякував: 286 раз. Подякували: 211 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 12:54 wild.tomcat написав: ..

цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би. ..цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё sequence Повідомлень: 4205 З нами з: 29.12.15 Подякував: 847 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:00 Вкладчик1234 написав: Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?

Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины"

Блиииин! -- забыли -- срочно звоню в WHO -- такую гениальную идею упустили -- пускай срочно проверяют!!! Блиииин! -- забыли-- срочно звоню в WHO -- такую гениальную идею упустили -- пускай срочно проверяют!!! _hunter Повідомлень: 3109 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:03 vetka написав: wild.tomcat написав:

цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би. цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет. И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет.



хто кому достойний вирішує кожен особисто. і таки комусь 90річний ганс значно достойніший ніж марадона. далеко не всі в цьому світі цікавляться футболом, дехто навіть не знає що це таке. он в штатах, наприклад, на сокер дивлять як на якусь муйню. і ганс для них значно цікавіший, тому що можливо залишив свій слід в тому, що їх цікавить. "так штааа..." (с) хто кому достойний вирішує кожен особисто. і таки комусь 90річний ганс значно достойніший ніж марадона. далеко не всі в цьому світі цікавляться футболом, дехто навіть не знає що це таке. он в штатах, наприклад, на сокер дивлять як на якусь муйню. і ганс для них значно цікавіший, тому що можливо залишив свій слід в тому, що їх цікавить. "так штааа..." (с) wild.tomcat Повідомлень: 977 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:04 Вкладчик1234 написав: Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?

Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины"



Проверяли, не действует.

А при гриппе включен в протокол лечения. Если не ошибаюсь, у 20-30 процентов больных облегчает течение болезни и сокращает длительность болезни. Проверяли, не действует.А при гриппе включен в протокол лечения. Если не ошибаюсь, у 20-30 процентов больных облегчает течение болезни и сокращает длительность болезни. freeze 4 Повідомлень: 19265 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4603 раз. Подякували: 7338 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:19 sequence написав: подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё



Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.

При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом



Маска такая, я понимаю. Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмомМаска такая, я понимаю. justit Повідомлень: 4895 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1518 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:23 justit написав: sequence написав: подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё



Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.

При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом

Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом

Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом, а он тоже человек!!! Причем я о нем даже больше знаю,чем о его неизвестных мне жертвах.

Судьи маски одели, я так понимаю.



Если что,подсказка из зала: ветка нам такая же неизвестная, как и те зажмурившиеся пенсы. Только ветка несёт глупость, а утверждать этого же о пенсах мы не можем. Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом, а он тоже человек!!! Причем я о нем даже больше знаю,чем о его неизвестных мне жертвах.Судьи маски одели, я так понимаю.Если что,подсказка из зала: ветка нам такая же неизвестная, как и те зажмурившиеся пенсы. Только ветка несёт глупость, а утверждать этого же о пенсах мы не можем. Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3212 З нами з: 15.02.09 Подякував: 132 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 13:26 sequence написав: wild.tomcat написав: ..

цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би. ..цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё

Каждый день узнаю о себе столько нового не форум - а поле чудес. Каждый день узнаю о себе столько новогоне форум - а поле чудес. vetka Повідомлень: 6721 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23282329233023312332> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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