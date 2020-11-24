wild.tomcat написав: цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.
И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет.
1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).
2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.
3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.
Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...
К локдауну приготовились?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
wild.tomcat написав:.. цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.
подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё
wild.tomcat написав: цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.
И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет.
хто кому достойний вирішує кожен особисто. і таки комусь 90річний ганс значно достойніший ніж марадона. далеко не всі в цьому світі цікавляться футболом, дехто навіть не знає що це таке. он в штатах, наприклад, на сокер дивлять як на якусь муйню. і ганс для них значно цікавіший, тому що можливо залишив свій слід в тому, що їх цікавить. "так штааа..." (с)
sequence написав: подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё
Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям. При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом
Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом, а он тоже человек!!! Причем я о нем даже больше знаю,чем о его неизвестных мне жертвах. Судьи маски одели, я так понимаю.
Если что,подсказка из зала: ветка нам такая же неизвестная, как и те зажмурившиеся пенсы. Только ветка несёт глупость, а утверждать этого же о пенсах мы не можем.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:.. цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.
подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё
Каждый день узнаю о себе столько нового не форум - а поле чудес.