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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23282329233023312332>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:46

Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?
Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51

  wild.tomcat написав:
цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:51

Почему статистика по коронавирусу в Украине – ложь
Анатолий Амелин
https://112.ua/mnenie/pochemu-statistik ... 58759.html

https://imgclf.112.ua/original/2020/11/ ... 1606288393
Зображення

Краткие выводы:

1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).

2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.

3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.

Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...

К локдауну приготовились?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:54

  wild.tomcat написав:..
цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:00

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?
Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" :)

Блиииин! -- забыли :( -- срочно звоню в WHO -- такую гениальную идею упустили -- пускай срочно проверяют!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:03

  vetka написав:
  wild.tomcat написав:
цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

И что, достойный или нет, не нам решать. Если он дарил радость миллионам, значит что-то в нем было. След свой он ставил на планете и помнить его будут, как Кобейна и Высоцкого и остальных талантливых наркоманов. Какой-то 90-летний Ганс может быть трижды супер достойным, но в истории его следа нет.


хто кому достойний вирішує кожен особисто. і таки комусь 90річний ганс значно достойніший ніж марадона. далеко не всі в цьому світі цікавляться футболом, дехто навіть не знає що це таке. он в штатах, наприклад, на сокер дивлять як на якусь муйню. і ганс для них значно цікавіший, тому що можливо залишив свій слід в тому, що їх цікавить. "так штааа..." (с)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:04

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?
Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" :)


Проверяли, не действует.
А при гриппе включен в протокол лечения. Если не ошибаюсь, у 20-30 процентов больных облегчает течение болезни и сокращает длительность болезни.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:19

  sequence написав: подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё


Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.
При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом :D

Маска такая, я понимаю.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:23

  justit написав:
  sequence написав: подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё


Более странно, когда тролли начинают играть в милосердие по отношению к неизвестным людям.
При этом готовы собеседника утопить в ведре с дерьмом :D

Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом, а он тоже человек!!! Причем я о нем даже больше знаю,чем о его неизвестных мне жертвах.
Судьи маски одели, я так понимаю.

Если что,подсказка из зала: ветка нам такая же неизвестная, как и те зажмурившиеся пенсы. Только ветка несёт глупость, а утверждать этого же о пенсах мы не можем.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:26

  sequence написав:
  wild.tomcat написав:..
цікаві у вас градуювання. а ви не задумувалися, що серед цих "звичайних старих пердунів" можуть бути значно достойніші люди? а так - "рука божа" (с), памятаємо, памятаємо. його ж слова. вона, рука, така, може і різні сторони повертати. а по факту, менше наркоту водярою запивати треба було, гляди і живий і здоровий зараз був би.

подозреваю, что ветка работает в казначействе пенсионного фонда, иным такое пренебрежение к старикам и не объяснить. Милосердие наше усё

Каждый день узнаю о себе столько нового :mrgreen: не форум - а поле чудес.
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