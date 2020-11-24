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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:27
vetka написав:
не форум - а поле чудес.
Выберите,кто вы на нем? Не Лиса точно!
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Hotab
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:31
Rainbow написав: proftpd66 написав:
2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.
Абсолютно не согласен, на моей практике и том что я вижу в своем окружении, из семьи из 2-3 человек тестируется однин, если результат положительный и через 2-3 дня заболевает жена/муж/брат, они уже не тестируются потому что и так понимают, что у них за болезнь.
Те 15 тысяч за вчера можно смело умножить на 5
статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.
если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:35
Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).
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Hotab
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47
proftpd66 написав:статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.
если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную).
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:56
Hotab написав:
Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).
спасибо за адекватность.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:57
Hotab написав:
Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом,
Кто его утопил?
Известная же личность.
В отличие от жертв
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:59
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?
Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины"
Проверяли, не действует.
А при гриппе включен в протокол лечения. Если не ошибаюсь, у 20-30 процентов больных облегчает течение болезни и сокращает длительность болезни.
С гриппом он показывал аналогичную эффективность, но некоторые страны закупили и утилизировали его миллионами.
Второй раз уже не прокатит?
В этом сезоне Roche колотит бабло только на тестах?
Кто же выпустит "тамифлю-2020"?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00
justit написав:
Кто его утопил?
Такие же бессовестные люди, как форумные тролли.
justit написав:
Известная же личность.
Даже больше, чем наша Ветка. И не пощадили((((
justit написав:
В отличие от жертв
Да!!!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00
Ukrainian написав: proftpd66 написав:
болели легкие
В легких отсутствуют нервные окончания
, они не могут болеть.
А в неї є, тому хутінпуй хоча за неї замуж.
Панімаєш? Хоча в нас того, чим хутінпуй балується немає ((( нам не зрозуміти ...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:08
Hotab написав: justit написав:
Кто его утопил?
Такие же бессовестные люди, как форумные тролли.
justit написав:
Известная же личность.
Даже больше, чем наша Ветка. И не пощадили((((
justit написав:
В отличие от жертв
Да!!!
Круто вы придумали, кто хоть немного думает не так, как вы и не истерит, то сразу тролль. Только ленивый не обозвал меня как угодно, тупо перекрутив и коверкая мои слова, как только вам угодно. Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.
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