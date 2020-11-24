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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2329233023312332>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:не форум - а поле чудес.

Выберите,кто вы на нем? Не Лиса точно!
:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:31

  Rainbow написав:
  proftpd66 написав:2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.

Абсолютно не согласен, на моей практике и том что я вижу в своем окружении, из семьи из 2-3 человек тестируется однин, если результат положительный и через 2-3 дня заболевает жена/муж/брат, они уже не тестируются потому что и так понимают, что у них за болезнь.
Те 15 тысяч за вчера можно смело умножить на 5


статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.

если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:35

Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

  proftpd66 написав:
статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.

если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?

Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную).
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:56

  Hotab написав:Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).


спасибо за адекватность.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:57

  Hotab написав:Прально! Щетаю,что и к чикотиле нужно было проявить милосердие, как и тем людям, которых он загубил. А то утопили его бедного в ведре с дерьмом,


Кто его утопил?
Известная же личность.
В отличие от жертв :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:59

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а тамифлю проверяли на эффективность при короно-вирусе?
Вроде в 2009г он "неплохо лечил" "грипп со вкусом свинины" :)


Проверяли, не действует.
А при гриппе включен в протокол лечения. Если не ошибаюсь, у 20-30 процентов больных облегчает течение болезни и сокращает длительность болезни.

С гриппом он показывал аналогичную эффективность, но некоторые страны закупили и утилизировали его миллионами.
Второй раз уже не прокатит? :)

В этом сезоне Roche колотит бабло только на тестах? :)
Кто же выпустит "тамифлю-2020"?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Кто его утопил?

Такие же бессовестные люди, как форумные тролли.
  justit написав:Известная же личность.

Даже больше, чем наша Ветка. И не пощадили((((

  justit написав:В отличие от жертв

Да!!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00

  Ukrainian написав:
  proftpd66 написав:болели легкие

В легких отсутствуют нервные окончания, они не могут болеть.

А в неї є, тому хутінпуй хоча за неї замуж.
Панімаєш? Хоча в нас того, чим хутінпуй балується немає ((( нам не зрозуміти ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:08

  Hotab написав:
  justit написав:Кто его утопил?

Такие же бессовестные люди, как форумные тролли.
  justit написав:Известная же личность.

Даже больше, чем наша Ветка. И не пощадили((((

  justit написав:В отличие от жертв

Да!!!

Круто вы придумали, кто хоть немного думает не так, как вы и не истерит, то сразу тролль. Только ленивый не обозвал меня как угодно, тупо перекрутив и коверкая мои слова, как только вам угодно. Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.
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