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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:10
freeze написав:
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Вкладчик1234 написав:
А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.
Вбили своїми локдаунами вірус гриппу і тепер його місце зайняв короновірус.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:11
А тут все тролли.
Иначе не получается на форуме, где каждый спити и видит, как учить другого.
Просто не все готовы признать это
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:12
vetka написав:
Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.
Не огорчайте меня окончательно((((
Ну почему вы не улавливаете сути постов?(((
Тролли - это мы! Те, кто накинулись на невинного ягненка Ветку. Ветка, а какое у вас образование? Может надо просто разжалобиться по отношению к вам, и не обращать вообще внимания? А то мы с чего-то приняли требовательную позицию к вам, завышенные ожидания. А по факту может у вас8 классов и к вам надо снисходительно и с пониманием.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 26 лис, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:12
change_pm написав:
Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.
Ще нема.
Кажуть фахівці.
Якщо ж люди кажуть, що є, то люди просто не фахівці.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:14
Hotab написав: vetka написав:
Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.
Не огорчайте меня окончательно((((
Ну почему вы не улавливаете сути постов?(((
Тролли - это мы! Те, кто накинулись на невинного ягненка Ветку. Ветка, а какое у вас образование? Может надо просто разжалобиться по отношению к вам, и не обращать вообще внимания? А то мы с чего-то приняли требовательную позицию к вам, завышенные ожидания. А по факту может у вас8 классов
и к вам надо снисходительно и с пониманием.
Высоко берете, у мне три класса церковно-приходской школы.
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