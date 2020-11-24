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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2330233123322333>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:10

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.


Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.

Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.
Вбили своїми локдаунами вірус гриппу і тепер його місце зайняв короновірус.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:11

А тут все тролли.
Иначе не получается на форуме, где каждый спити и видит, как учить другого.
Просто не все готовы признать это :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.

Не огорчайте меня окончательно((((
Ну почему вы не улавливаете сути постов?(((
Тролли - это мы! Те, кто накинулись на невинного ягненка Ветку. Ветка, а какое у вас образование? Может надо просто разжалобиться по отношению к вам, и не обращать вообще внимания? А то мы с чего-то приняли требовательную позицию к вам, завышенные ожидания. А по факту может у вас8 классов и к вам надо снисходительно и с пониманием.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 лис, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:12

  change_pm написав:Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.


Ще нема.
Кажуть фахівці.
Якщо ж люди кажуть, що є, то люди просто не фахівці.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:14

  Hotab написав:
  vetka написав:Назвали меня уже и ненавистницей пенсионеров и троллем и хрен знает кем еще! Самоутвердились? Поздравляю.

Не огорчайте меня окончательно((((
Ну почему вы не улавливаете сути постов?(((
Тролли - это мы! Те, кто накинулись на невинного ягненка Ветку. Ветка, а какое у вас образование? Может надо просто разжалобиться по отношению к вам, и не обращать вообще внимания? А то мы с чего-то приняли требовательную позицию к вам, завышенные ожидания. А по факту может у вас8 классов и к вам надо снисходительно и с пониманием.

Высоко берете, у мне три класса церковно-приходской школы.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:28

Кстати, я тоже недельку поболел какой-то простудой или по-современному "легким ковидом"
Лечился фармацитроном, витаминками, чаем с лимоном, избытком цитрусовых, и пару раз аспирин.
Сделал 0 тестов. Результат - "сомнительный" (50на50)
Нюх, слух, зрение и т.д. - не терял
Но была высокая температура, головная боль, слабость
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  change_pm написав:Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.


Ще нема.
Кажуть фахівці.
Якщо ж люди кажуть, що є, то люди просто не фахівці.


Вы видимо просто человек, который отличит грипп от парагриппа ))
Хотя конечно люди обычно точно знают, в отличие от специалистов-врачей.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:43

  freeze написав:Хотя конечно люди обычно точно знают, в отличие от специалистов-врачей.


Так врачи говорят, что еще нету гриппа.
Я ниего не утверждаю вообще :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:11

  Hotab написав:
  vetka написав:Марадона умер... Очень жаль.

Та ладно. Прекращайте вот эти сопли, не в вашем это образе. Он все равно уже старый пенс, бесполезный. А то, что он когда-то был полезный,так он за это деньги хорошие получал. А сейчас он такой же ненужный ,как шведский пенсионер. Который может даже когда-то был главным инженером на Вольво!! Но сегодня "сдох Максим, и *** с ним".
:lol: :lol: :lol:

ще й наркаман на анаболіках, а не ЗОЖ
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона!

Бегать по полю за мячиком лучше других - это ж такая полезная деятельность, не то что какие-то скучные ученые, исследователи, инженеры, медики.
Faceless
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