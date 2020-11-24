«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений», — отметил он (заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов).
По мнению Горелова, и после вакцинации нужно носить маски, поскольку «ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции».
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр@х@ют в з@дницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры. Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия". Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим. Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину." Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!! Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..." В общем, где-то так переговоры и ведутся...
c масками так же
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет. А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии. Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина. Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає. Вбили своїми локдаунами вірус гриппу і тепер його місце зайняв короновірус.
еще раз вместе с ПЦР на коронавирус начните делать ПЦР на вирусы гриппа ВМЕСТЕ у того же пациента ! будет много чудных открытий
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Вкладчик1234 написав:Кстати, я тоже недельку поболел какой-то простудой или по-современному "легким ковидом" Лечился фармацитроном, витаминками, чаем с лимоном, избытком цитрусовых, и пару раз аспирин. Сделал 0 тестов. Результат - "сомнительный" (50на50) Нюх, слух, зрение и т.д. - не терял Но была высокая температура, головная боль, слабость
ВЫ же убийца распространитель !!!
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Hotab написав:Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).
#поравалитьнабарбадос
Барбадос начал выдавать разрешения проживать и работать на удаленке в течение 12 месяцев. Разрешение стоит одному $2,000, а с семьи - $3,000. Замечательное место, шикарное море и пляжи, правда днем жарковато, но в разгар жары можно и домой под кондиционер поработать. На пляже весело, музыка, разврат и бухалово. За год можно перегрузить печень и простату, а вот провести там зиму было бы шикарно. Ближе к календарному лету там хуже, начинаются дожди и ураганы, и уже #поравалитьнакиев.