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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2331233223332334>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:34

  Faceless написав:
  vetka написав:Это не обычный старый пердун, это Легенда и Икона!

Бегать по полю за мячиком лучше других - это ж такая полезная деятельность, не то что какие-то скучные ученые, исследователи, инженеры, медики.

Во все времена людям надо хлеба и зрелищ.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:53

  ЛАД написав:
«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений», — отметил он (заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов).

По мнению Горелова, и после вакцинации нужно носить маски, поскольку «ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции».

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/11/26/1874898.html

"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр@х@ют в з@дницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
В общем, где-то так переговоры и ведутся...
:mrgreen: c масками так же
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Во все времена людям надо хлеба и зрелищ.

Ну от нехай вас футболісти і лікують, як казала одна медичка з портфелем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:03

  change_pm написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет.
А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.


Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.
Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.
Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.

Таке враження, що в цьому сезоні гриппу в наявності немає.
Вбили своїми локдаунами вірус гриппу і тепер його місце зайняв короновірус.
еще раз вместе с ПЦР на коронавирус начните делать ПЦР на вирусы гриппа ВМЕСТЕ у того же пациента ! будет много чудных открытий :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:04

  Вкладчик1234 написав:Кстати, я тоже недельку поболел какой-то простудой или по-современному "легким ковидом"
Лечился фармацитроном, витаминками, чаем с лимоном, избытком цитрусовых, и пару раз аспирин.
Сделал 0 тестов. Результат - "сомнительный" (50на50)
Нюх, слух, зрение и т.д. - не терял
Но была высокая температура, головная боль, слабость

ВЫ же убийца распространитель !!! :shock: :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:05

  lapay написав:
  vetka написав:Во все времена людям надо хлеба и зрелищ.

Ну от нехай вас футболісти і лікують, як казала одна медичка з портфелем.

Если у вас склероз, то напомню, что я сама в прошлом медик и лечу себя всегда сама.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Если у вас склероз, то напомню, что я сама в прошлом медик и лечу себя всегда сама.

Воно то так, але, на жаль, самолікування не завжди допомагає, уж хто, хто, а медики це повинні знати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:09

  lapay написав:
  vetka написав:Если у вас склероз, то напомню, что я сама в прошлом медик и лечу себя всегда сама.

Воно то так, але, на жаль, самолікування не завжди допомагає, уж хто, хто, а медики це повинні знати.

Это да, только вот у нас куча докторов бестолковые, приходится все своими силами :(
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:25

  Ratatui написав:Уже и во Франции решили норок замочить.

Глупці скупляйтесь!!!

Маю на увазі, якщо були плану на норкову шубку дамі, то імхо самий час прикупити пару штук, поки ще не дійшло до дефіциту )))))

зі. Вироби з норки до небес - РоКЕТА!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:28

  Hotab написав:Давайте не забывать, что в египетских отелях сейчас практически ТОЛЬКО украинцы, хоть и заполняемость сейчас 20-30%. Это тысячи людей делает тесты в частных клиниках, которые почти всегда заведомо отрицательные(по личной договоренности, или от туроператора вопрос заранее решен).


#поравалитьнабарбадос

Барбадос начал выдавать разрешения проживать и работать на удаленке в течение 12 месяцев. Разрешение стоит одному $2,000, а с семьи - $3,000. Замечательное место, шикарное море и пляжи, правда днем жарковато, но в разгар жары можно и домой под кондиционер поработать. На пляже весело, музыка, разврат и бухалово. За год можно перегрузить печень и простату, а вот провести там зиму было бы шикарно. Ближе к календарному лету там хуже, начинаются дожди и ураганы, и уже #поравалитьнакиев. :lol:

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