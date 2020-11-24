"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр@х@ют в з@дницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.

Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".

Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.

Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".

Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".

Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".

Нет, говорим мы, никакой швабры.

Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"

Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.

Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".

Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.

Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."

Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!

Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."

В общем, где-то так переговоры и ведутся...

