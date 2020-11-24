budivelnik написав:2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай
Поясню звідки такі припущення а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше
Сейчас другой фактор может это определять. Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...
Тю на тебе! ))) Тобі ж вже 100500 разів казали - планета перенаселена. Нефіг плодитись.
І про проблему, багато хлопчиків, мало дівчаток вже вирішено давно за нас: - фемінізм, - лгбт, - а для гурманів - с.сі і шімеіл
Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
І такі так ))) тіко не зовсім так.
But since unveiling the preliminary results, AstraZeneca has acknowledged a key mistake in the vaccine dosage received by some study participants, adding to questions about whether the vaccine’s apparently spectacular efficacy will hold up under additional testing.