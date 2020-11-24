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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2331233223332334 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Чет 26 лис, 2020 16:33 Libo написав: budivelnik написав: 2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай



Поясню звідки такі припущення

а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше

2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичайПоясню звідки такі припущенняа - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше



Сейчас другой фактор может это определять.

Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком.

В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме... Сейчас другой фактор может это определять.Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком.Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?!Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...

Тю на тебе! )))

Тобі ж вже 100500 разів казали - планета перенаселена. Нефіг плодитись.



І про проблему, багато хлопчиків, мало дівчаток вже вирішено давно за нас:

- фемінізм,

- лгбт,

- а для гурманів - с.сі і шімеіл Тю на тебе! )))Тобі ж вже 100500 разів казали - планета перенаселена. Нефіг плодитись.І про проблему, багато хлопчиків, мало дівчаток вже вирішено давно за нас:- фемінізм,- лгбт,- а для гурманів - с.сі і шімеіл change_pm Повідомлень: 2555 З нами з: 03.02.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 570 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 16:40 freeze написав: IgA написав: в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января

https://www.express.co.uk/life-style/he ... id-jab-evg в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января





Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода ))) , помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))

І такі так ))) тіко не зовсім так.



But since unveiling the preliminary results, AstraZeneca has acknowledged a key mistake in the vaccine dosage received by some study participants, adding to questions about whether the vaccine’s apparently spectacular efficacy will hold up under additional testing.

https://www.msn.com/en-us/money/compani ... -ntp-feeds



Короч Зенека лажає з вакциною...



зі. А як почнеться побочка при вакцинації, так та вакцинація і скінчиться не почавшись.. І такі так ))) тіко не зовсім так.... -ntp-feedsКороч Зенека лажає з вакциною...зі. А як почнеться побочка при вакцинації, так та вакцинація і скінчиться не почавшись.. change_pm Повідомлень: 2555 З нами з: 03.02.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 570 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2331233223332334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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