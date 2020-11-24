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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:33

  Libo написав:
  budivelnik написав:2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай

Поясню звідки такі припущення
а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше


Сейчас другой фактор может это определять.
Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. :oops:
В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! :shock: Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме... :?

Тю на тебе! )))
Тобі ж вже 100500 разів казали - планета перенаселена. Нефіг плодитись.

І про проблему, багато хлопчиків, мало дівчаток вже вирішено давно за нас:
- фемінізм,
- лгбт,
- а для гурманів - с.сі і шімеіл :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:40

  freeze написав:
  IgA написав:в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января
https://www.express.co.uk/life-style/he ... id-jab-evg



Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))

І такі так ))) тіко не зовсім так.

But since unveiling the preliminary results, AstraZeneca has acknowledged a key mistake in the vaccine dosage received by some study participants, adding to questions about whether the vaccine’s apparently spectacular efficacy will hold up under additional testing.

https://www.msn.com/en-us/money/compani ... -ntp-feeds

Короч Зенека лажає з вакциною...

зі. А як почнеться побочка при вакцинації, так та вакцинація і скінчиться не почавшись..
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:47

Для желающих ознакомиться с приобретенным опытом минздрава РФ. Больше 200 страниц.
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system ... /original/МР_COVID-19_(v9).pdf?1603788097
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