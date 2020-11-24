Libo написав:

budivelnik написав: 2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай



Поясню звідки такі припущення

а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше

2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичайПоясню звідки такі припущенняа - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше

Сейчас другой фактор может это определять.Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком.Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?!Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...