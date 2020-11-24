budivelnik написав:2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай
Поясню звідки такі припущення а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше
Сейчас другой фактор может это определять. Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...
Тю на тебе! ))) Тобі ж вже 100500 разів казали - планета перенаселена. Нефіг плодитись.
І про проблему, багато хлопчиків, мало дівчаток вже вирішено давно за нас: - фемінізм, - лгбт, - а для гурманів - с.сі і шімеіл
Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
І такі так ))) тіко не зовсім так.
But since unveiling the preliminary results, AstraZeneca has acknowledged a key mistake in the vaccine dosage received by some study participants, adding to questions about whether the vaccine’s apparently spectacular efficacy will hold up under additional testing.
fler написав:На третий день употребления Амизона ко мне вернулись (пока частично) вкус и нюх. Без западла не обошлось - из всего многообразия вкусов первым и лучше проявляющимся вернулся вкус на горькое…
А сколько дней с начала болезни ? Может быть с амизоном ложный вывод, совпадение.
fler написав:На третий день употребления Амизона ко мне вернулись (пока частично) вкус и нюх. Без западла не обошлось - из всего многообразия вкусов первым и лучше проявляющимся вернулся вкус на горькое…
А сколько дней с начала болезни ? Может быть с амизоном ложный вывод, совпадение.
Как у вас получилось в одно предложение уместить фуфломицин и "может быть ложный вывод"?..
fler написав:На третий день употребления Амизона ко мне вернулись (пока частично) вкус и нюх. Без западла не обошлось - из всего многообразия вкусов первым и лучше проявляющимся вернулся вкус на горькое…
А сколько дней с начала болезни ? Может быть с амизоном ложный вывод, совпадение.
Как у вас получилось в одно предложение уместить фуфломицин и "может быть ложный вывод"?..
Никогда не лечился амизоном, поэтому не знаю к какой категории лекарств он относится. В принципе слово "амизон" можно заменить на название другого лекарственного препарата, который принимают третий день. Причина возобновления обоняния может быть в том, что со дня начала болезни прошло длительное время. Процесс выздоровления берет свое.
fler написав:На третий день употребления Амизона ко мне вернулись (пока частично) вкус и нюх. Без западла не обошлось - из всего многообразия вкусов первым и лучше проявляющимся вернулся вкус на горькое…
А сколько дней с начала болезни ? Может быть с амизоном ложный вывод, совпадение.
Началом болезни считаю 8 ноября. Вкус и нюх пропали 21 ноября. Других таблеток за это время не употребляла, только народные средства - мед, малина, имбирь, чеснок и т.п.
fler написав:На третий день употребления Амизона ко мне вернулись (пока частично) вкус и нюх. Без западла не обошлось - из всего многообразия вкусов первым и лучше проявляющимся вернулся вкус на горькое…
А сколько дней с начала болезни ? Может быть с амизоном ложный вывод, совпадение.
Началом болезни считаю 8 ноября. Вкус и нюх пропали 21 ноября. Других таблеток за это время не употребляла, только народные средства - мед, малина, имбирь, чеснок и т.п.
Амизон в отличие от тех же вакцин от коронавируса никогда и ни кем исследовался, на деньги заказчика что то налили в пробирку и вроде все вирусы и бактерии там сдохли. Вот и все исследования этой химической субстанции. Вообще препарат, который по заверениям продавца лечит все бактериальные и вирусные болезни, заведомо вызывает подозрения.
Малина это суррогат или мини-аналог аспирина, а остальное перечисленное скорее полезная еда.
Так что скорее всего вам помогло перенести все в лёгкой форме отсутствие хронических болезней и отсутствие излишнего веса, что является отягчающим фактором ))
Моя знакомая, хозяйка детского садика, 45 лет, под 100 кг весом, через неделю после первых симптомов уже попала в реанимацию. (
Если уж затрагивать просветительские цели и фуфломицины, например, широко рекламируемый Амиксин, изобретение одного одесского бизнесмена, Анатолия Редера. Кстати знаю его лично, очень хороший человек, заботливый к подчинённым, с хорошей бизнес хваткой.
Один врач пишет, не мой текст.
Нае%алово или наши любимые #фуфломицины
Амиксин
Также может быть известен как Лавомакс/Тилорон/Тилаксин.
Индуктор образования интерферона, по заявлению производителя борется с герпесом и гриппом.
Может быть что-то и индуцирует, но в нормальной части мира запрещён из-за доказанных серьёзных побочек вроде эмбриотоксичности и провоцирования мукополисахаридоза.
Немецкий справочник химических веществ говорит, что Клинические исследования остановлены по причине побочных явлений. В России он рекламируется на каждом углу, Pubmed (крупная медицинская база данных) — 4 мелких РКИ (и 193 описательные работы, в основном на мышках), ни одного мета-анализа. Другие источники доказательной медицины о нем вообще не знают.