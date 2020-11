Додано: Чет 26 лис, 2020 19:49

freeze написав: change_pm написав: зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...

Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть

Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.

Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.



Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо. Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.

Poll: 58% of Americans will take COVID-19 vaccine; here's why some say they wontWith 37%, the top reason some said 'no' in the Gallup poll was the fear that development of the vaccine was rushed.Американці 58% заявлять що будуть вакцинуватисьПри тому серед тих що планують відмовитись головню причиною називають скороспілість вакциниТак що не потрібно на укр бочку котити